Şeyh Muhammed Sağir’den Konya STK Platformu’na ziyaret! İslam dünyasının sorunları masaya yatırıldı

Mısır Ezher ulemasından, Uluslararası Peygamber Ensarı Birliği Başkanı, eski milletvekili ve Mursi döneminde Vakıflar Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Şeyh Dr. Muhammed es-Sağir, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun yeni hizmet binasını ziyaret etti. Ziyarette Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan ile platform yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Gerçekleşen görüşmede İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu güncel meseleler, sivil toplum kuruluşlarının üstlenmesi gereken sorumluluklar ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) duyulan sevgi ile bağlılığın gelecek nesillere aktarılması konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.
TÜRKİYE İSLAM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR MODEL
Şeyh Muhammed Sağir, Türkiye'nin İslam dünyasındaki rolü ve önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin hadislerinin ezberlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Onlarca ülkede devam eden çevrim içi eğitim faaliyetlerinden bahseden Sağir, bu çalışmalarla farklı coğrafyalardaki Müslümanlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.
Konya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortak bir platform çatısı altında buluşmasını önemli bir model olarak değerlendiren Sağir, benzer yapıların İslam dünyasında da yaygınlaşması gerektiğini belirtti.
İslam dünyasında birlikte hareket etme ve ortak çalışma kültürünün yeterince gelişmediğine dikkat çeken Sağir, sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin ülkeler ve toplumlar arasındaki yakınlaşmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan da görüşmede Türkiye'de İslam düşüncesi alanında ortaya çıkan birikimin Arap dünyasında yeterince takip edilmediğine dikkat çekti.
İslam ülkeleri arasındaki fikrî ve kültürel irtibatın güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ceylan, özellikle Arapça konuşulmayan ve eserlerin Arapça kaleme alınmadığı Müslüman ülkelere yönelik ilginin artırılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'de Türkçe eserler kaleme alan düşünür ve akademisyenlerin çalışmalarının Arapçaya kazandırılmasının önemine işaret eden Ceylan, bu eserlerin Arap dünyasına ulaştırılmasının karşılıklı düşünce ve kültür etkileşiminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Ziyaret, İslam ülkeleri ve sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, nazik ziyaretlerinden dolayı Şeyh Muhammed Sağir'e teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi