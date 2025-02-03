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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 3 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Sibel Elmas
Muhabir

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 3 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Konya altın fiyatları merak ediliyor. Konya’da gram altın ne kadar, Konya altın piyasası nasıl? 3 Şubat Konya altın fiyatları listelendi! İşte Konya’da 3 Şubat Konya altın fiyatları...

3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın (Tüm): Alış 3.184,54 - Satış 3.265,00

22 Ayar Altın: Alış 2.912,88 - Satış 3.072,66

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

18 Ayar Altın: Alış 2.350,21 - Satış 2.350,49

14 Ayar Altın: Alış 1.733,77 - Satış 2.592,08

Gremse Altın: Alış 51.086,12 - Satış 54.550,00

Ata Beşli: Alış 105.037,41 - Satış 112.075,00

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: Alış 20.612,14 - Satış 21.016,21

Yarım Altın: Alış 5.455,00 - Satış 10.910,00

Çeyrek Altın: Alış 5.112,21 - Satış 5.455,00

(Sibel Elmas)

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