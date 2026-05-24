KONYA Haberleri

Süper Lig finali öncesi Konya’da Çorum FK hareketliliği! Taraftarlar akın etti

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı mücadelede Esenler Erokspor ile Çorum FK, bugün Konya’da karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde takımlarına destek vermek isteyen çok sayıda Çorum FK taraftarı ise Konya’ya gelmeye başladı.

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Süper Lig'e yükselecek son takım bugün Konya'da belli olacak. Esenler Erokspor ile Çorum FK, Konya Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği final mücadelesi öncesinde iki takım taraftarları da Konya'ya akın etmeye başladı.

Çorum FK Taraftarları Konya Yolunda

Final karşılaşması öncesinde Çorum FK cephesinde heyecan doruğa çıktı. Takımlarına destek vermek isteyen çok sayıda kırmızı-siyahlı taraftar, Konya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Özellikle Konya'nın Kulu ilçesinden hareket eden taraftarlar, oluşturdukları araç konvoylarıyla ilçede renkli görüntüler oluşturdu.

Kulu'da Dikkat Çeken Anlar

Konvoy sırasında Kulu'da yaşayan Çorumlu bir vatandaşın elindeki Çorum FK bayrağıyla araçları selamlaması çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Final heyecanı, ilçede de hissedilirken taraftarların coşkusu dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'e Çıkacak Son Takım Belli Olacak

Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak kritik final karşılaşması, Konya Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım netlik kazanacak.

Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği final karşılaşması öncesinde Konya'da hareketlilik artarken, taraftarların yoğun ilgisi de şehirde heyecanı yükseltti.

(Ali Asım Erdem)

