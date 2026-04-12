Sürücüler dikkat! Konya-Ankara yolu trafiğe kapatıldı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova güzergahındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-11. kilometreleri Aydın istikametinde 12 ayrı noktada yapılacak üstyapı çalışması sebebiyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı-Çamtepe kavşakları kesimi 4-9. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Balıkesir devlet yolunun 44-48. kilometreleri Susurluk-Balıkesir istikameti yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde yürütülen elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometrelerinde (Korkuteli kuzey çevre yolu) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-49. kilometrelerinde refüj ve yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bingöl-Erzurum devlet yolunun 21-23. kilometrelerinde heyelan riski sebebiyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Kaynak: AA

