Son Dakika
KONYA Haberleri

Tahir Akyürek GİV Konya’da duyurdu: 2026 ve 2027’de çok daha güçlü olacağız!

- Güncelleme Tarihi:

Tahir Akyürek GİV Konya’da duyurdu: 2026 ve 2027’de çok daha güçlü olacağız!
Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Konya Şubesi’nin düzenlediği “Girişimci Buluşmaları“nın konuğu olan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Türkiye’nin önündeki vizyonu paylaştı. Akyürek, “Terörsüz Türkiye“ süreciyle birlikte 2026 ve 2027 yıllarının Türkiye için sıçrama dönemi olacağını vurguladı.

Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Girişimci Buluşmaları'nın bu haftaki konuğu, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek oldu.



"Girişimciliğin Başkenti Konya'dır"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, "Terörsüz Türkiye" süreci ile terörün gündemden düşmesi gerektiğini söyledi. Zor bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Ceylan, "Her alanda güçlü olmak zorundayız," ifadelerini kullandı. Konya'nın ekonomideki yerine değinen Ceylan, birçok alanda Konya'nın ilklerde olduğunu ifade etti. Konya'nın girişimcilik ruhuna vurgu yapan Ceylan, "Girişimciliğin başkenti Konya'dır,” dedi.



Daha sonra söz alan program konuğu AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de Konya'nın geçmişten günümüze değişimine dikkat çekti. Akyürek, sadece tarım ile değil, Konya'nın sanayi üretiminde de dışa dönük çalışmalarla büyük bir ivme kazandığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendiren Tahir Akyürek, dünyada yaşanan gelişmelerin bu adımı oluşturduğunu belirtti. Dikkatli olunmasını ve oyuna gelinmemesini isteyen Akyürek, Türkiye'nin süreçten güçlenerek çıkacağını ifade etti. Akyürek, programa şu sözlerle devam etti:



Akyürek: "İsrail Destekli Oluşumlara İzin Vermeyeceğiz"

"Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntılı süreçleri geride bırakarak 2026 ve 2027 yılında daha güçlü olacağız. Bunun için önemli adımlar atıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde belli bir aşamaya gelinceye kadar çok dikkatli olunması gerekiyor. Çok ciddi mesafeler alındı. İsrail'in desteklediği, bir çıbanbaşı olacak oluşumları istemiyoruz. Bu anlamda Suriye'de de çalışmalar devam ediyor. Bu sürecin başarıya ulaşacağına ve milletimizin de bu sürece destek vereceğine inanıyorum."



Programın sonunda GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, Milletvekili Tahir Akyürek ‘e plaket takdim etti.

Kaynak: Haber Merkezi

