Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit-Tağşiş gıdalar listesine 54 yeni ürün ekledi!

- Güncelleme Tarihi:

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit-Tağşiş gıdalar listesine 54 yeni ürün ekledi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

Bu listeye 54 yeni ürün daha eklendi...

LİSTE GENİŞLİYOR

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

DANA KIYMADA "KANATLI ET" TESPİTİ

Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi.

Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Son testlerde, bazı markaların ‘dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.

DANA SUCUKTA GIDA BOYASI 

Son testlerde; bazı markaların ‘sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ 

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ 

Kaynak: DHA

