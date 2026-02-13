TOKİ Konya’da 15 bin 200 sosyal konut için kura listesi açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Konya'da hayata geçireceği 15 bin 200 sosyal konut için kura heyecanı başladı. 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde, kuraya katılmaya hak kazanan isimler açıklandı.
KURA 17 ŞUBAT'TA ÇEKİLECEK
Kura çekimi saat 11.00'de Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu'nda yapılacak. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.
158 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI
"Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Konya genelinde inşa edilecek 15 bin 200 sosyal konut için toplam 158 bin 761 kişi başvuruda bulundu. Yoğun ilgi gören projede başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci gerçekleştirildi.
KURA LİSTESİ AÇIKLANDI
Değerlendirmeler sonucunda kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan listede yer alan adaylar, çekilişte hak sahibi olabilmek için kura heyecanı yaşayacak.
HAK SAHİPLERİ KURA SONRASI NETLEŞECEK
Kura sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar belirlenecek. Sonuçların çekilişin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ KONYA KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
(Ali Asım Erdem)