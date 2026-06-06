TOKİ Konya dahil 64 ilde kurasız 20 bin konut satacak! Başvuru şartları neler? Ödeme seçenekleri nasıl? İşte tüm detaylar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık satış yöntemiyle elinde hazır bulunan ve inşaatı devam eden konutları peşin ya da taksitle satmaya başlıyor. Peki, hangi iller kampanyaya dahil? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilecek? Ödeme seçenekleri nasıl? İşte 20 bin konut satışına ilişkin en çok merak edilenler...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından üretilen ve üretilmekte olan projeler kapsamında yer alan konutlar; kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkânı ile 15 Haziran 2026 – 17 Temmuz 2026 tarihlerinde açık satışa sunuluyor.

64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin en çok merak edilen ilişkin merak edilen 10 soru yanıtlandı.

SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NEREDE YAPILACAK?

15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

ÖN BAŞVURU, BAŞVURU BEDELİ VE KURA ÇEKİMİ OLACAK MI?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

İKAMETGAH KOŞULU VAR MI? DİLEYEN İSTEDİĞİ İLDEN KONUT ALABİLİYOR MU?

İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

GELİR KOŞULU VAR MI?

Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

EVLER HANGİ ÖDEME KOŞULLARIYLA SATIŞA SUNULUCAK?

3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

HANGİ BÜYÜKLÜKTE KONUTLAR OLACAK, DİLEYEN İSTEDİĞİ BÜYÜKLÜKTEKİ KONUTU SEÇEBİLECEK Mİ?

2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT SATIŞA ÇIKARILACAK?

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.

Kaynak: AA