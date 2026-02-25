GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı: 2026 Karatay, Selçuklu Ardıçlı Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi

- Güncelleme Tarihi:

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı: 2026 Karatay, Selçuklu Ardıçlı Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi
Türkiye çapında yoğun ilgi ve heyecanla izlenen TOKİ 250.000 Sosyal Konut Projesi çerçevesinde, Konya merkezde konut almaya hak kazananların belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar kamuoyunun erişimine sunuldu. İşte, TOKİ Konya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Konya merkezde inşa edilecek toplam 2.959 konut için kura çekimi yapıldı ve hak sahiplerinin isim listesi erişime açıldı.

TOKİ KONYA MERKEZ HAK SAHİPLERİ (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ'nin Konya merkez projelerinde konut almaya hak kazanan vatandaşların isimleri, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından resmi olarak duyuruluyor. Açıklanan listeler, başvuru yapanların hangi konut için hak sahibi olduklarını öğrenebilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Karatay Zirvecik Mah. 254 Konut Projesi – 254 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 3. Etap 601 Konut Projesi – 600 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 2. Etap 755 Konut Projesi – 755 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 1. Etap 906 Konut Projesi – 906 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 4. Etap 444 Konut Projesi – 444 konut

Tam isim listesi, kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ tarafından resmi olarak paylaşılacak ve vatandaşlar başvuru numaralarıyla kendi sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KONYA MERKEZ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Konya merkez kura sonuçlarını öğrenmek için vatandaşların takip etmesi gereken adımlar şunlardır:

TOKİ RESMİ WEB SİTESİ: TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden kura sonuçları ilan edilecek.

YOUTUBE CANLI YAYINI: Kura çekilişi, TOKİ Youtube hesabında canlı yayınlanıyor ve sonuçlar buradan da takip edilebiliyor.

E-POSTA VE SMS BİLDİRİMLERİ: Kura çekilişine başvuran vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarına dair bilgilendirmeyi TOKİ tarafından e-posta veya SMS ile alacak.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri, konutlarını teslim almak için gerekli adımları takip etmeye başlayabilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

