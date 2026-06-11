Tüm Türkiye tek yürek: Konya’da milli maç heyecanı dev ekranlarda! Adres belli oldu

Selçuklu Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki ilk maçı olan Türkiye - Avustralya karşılaşmasını, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’na kuracağı dev ekranla vatandaşlarla buluşturarak bu coşkuyu hep birlikte yaşatacak.

24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Milli Takımımız için tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da tek yürek oldu. Bu kapsamda hazırlıklarını yapan Selçuklu Belediyesi bu coşkuya güçlü destek vermek amacıyla bir organizasyon düzenliyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk maçının heyecanı Selçuklu'da dev ekranda yaşanacak. Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar, Milli Takımın ilk karşılaşmasını hep birlikte izleme fırsatı bulacak.

Etkinlik, 14 Haziran Pazar Günü Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Milli maç heyecanının yaşanacağı program sabah namazının saat 04.50'de cemaatle kılınmasıyla başlayacak ve namazın ardından 06.00'da katılımcılara çorba ikramında bulunulacak. Daha sonra vatandaşlar, saat 07.00'de spor salonu içerisindeki dev ekrandan A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçını hep birlikte takip ederek bu büyük milli heyecana ortak olacak.

Başkan Pekyatırmacı," Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet ederek, "Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki ilk maçını hemşehrilerimizle birlikte izleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Pazar günü Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonumuzda; sabah namazımızı birlikte eda edip, ardından çorba ikramımız eşliğinde milli coşkuya ortak olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu