Türkiye Basın Federasyonu’ndan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ziyaret: Reform gündemi masada!

Türkiye Basın Federasyonu Yönetim Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, yargı alanında planlanan reform çalışmaları, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve sosyal medya düzenlemeleri ele alınırken, medya hukukuna ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi.

Ziyarette, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan , Ankara ve Anadolunun farklı bölgelerinden medya temsilciler hazır bulundu. Katılımcılar arasında Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG VAKFI) Başkanı Ahmet Özer ile mütevelli ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Bay da yer aldı.

Federasyon Başkanı Sinan Burhan, basın ile yargının birçok alanda aynı ortamı paylaşarak görev yaptığını belirterek, her iki camianın da birbirini daha iyi anlayabilmesi için güçlü ve sürekli bir diyaloğa ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Hukuki meseleler çerçevesinde basın ve yargı temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek ortak bir çalıştayın karşılıklı anlayışı artıracağını kaydeden Burhan, Bakan Gürlek'e yeni görevinde başarı diledi.

Medya mensupları ziyarette farklı konulardaki düşüncelerini dile getirdi.

ANMEG VAKFI Başkanı Ahmet Özer, medya hukukunda uygulamada karşılaşılan bazı sorunlara dikkat çekerek, daha derli toplu ve kapsamlı bir medya yasasının oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu. Özer, düzenlemelere Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olarak katkı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevellisi ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Bay ise halkın yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten beklentilerine dikkat çekti. Bay; "Atamanız heyecan oluşturdu. Sizden beklenti büyük.”dedi.

Bakan Akın Gürlek, yargı mekanizmasının daha hızlı, etkin ve adil işlemesi gerektiğini vurgulayarak bu doğrultuda reform çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Sosyal medya alanında yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gürlek, dijital mecralarda hukuki çerçevenin güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Göreve başlamasının hemen ardından medya temsilcilerinin gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Gürlek, kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımında medyanın rolünün büyük olduğunu belirterek, yapıcı bir iletişim zemininin ülkeye önemli katkılar sunacağını dile getirdi. Bakan Gürlek, " Dün devlet memuruyduk, konuşmamamız gerekiyordu. Bugün ise konuşmamız gerekiyor. Konuştuklarımızı halka siz duyuruyorsunuz. Karşılıklı doğru ve güçlü bir iletişimle milletimize daha fazla hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız.”dedi.

Misafirlerini dış kapıya kadar gelerek uğurlayan Bakan Gürlek, ziyarete katılan herkese teker teker teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi