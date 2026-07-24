Türkiye’nin dört bir yanından Konya’ya geliyorlar! Bu bahçeleri gören ayrılmak istemiyor

Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı’nı ziyaret eden binlerce misafir, Karatay’a dair beğeni ve memnuniyetlerini Hatıra Defteri’ne yazdıkları samimi mesajlarla dile getirdi.

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı, mor lavantaların ve rengarenk güllerin oluşturduğu eşsiz atmosferiyle yaz sezonunda da binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Konya'nın önemli cazibe merkezleri arasında yer alan iki özel alan, doğal güzelliği, huzurlu ortamı ve düzenlenen etkinlikleriyle her yaştan misafirin beğenisini kazandı.

Doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, anılarını yalnızca fotoğraf kareleriyle değil, Hatıra Defteri'ne yazdıkları duygu dolu mesajlarla da ölümsüzleştirdi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin kaleme aldığı notlarda, Karatay Belediyesi'nin çevre yatırımları, yeşil alan çalışmaları ve misafirperverliği övgüyle yer aldı.

HATIRA DEFTERİNE DUYGU DOLU MESAJLAR

Binlerce misafir, Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nda geçirdikleri güzel anları Hatıra Defteri'ne bıraktıkları notlarla ölümsüzleştirdi.

Afyon'dan gelen Muallim Said, "Yollar çiçekli, yol arkadaşları gülden... Sağımız gül olsun, solumuz gül olsun, önünüz gül olsun, arkanız gül kalsın. Geldik, gördük, sevdik, sevildik gidiyoruz." sözleriyle duygularını dile getirirken, Mustafa Asaf Sayaner ise "Böyle güzel projelerin devamını dilerim. Biz buraya üç arkadaş geldik ve çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Tunç Ailesi, bahçenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek bu güzel çalışmaların devamını beklediklerini belirtirken, Çorumlu aileler de Gül Parkı'nın Konya'ya ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aksaray'dan gelen İsmail Bozdağ, sosyal medyada gördüğü bahçeleri ziyaret etmek için Konya'ya geldiğini belirterek, "Gelip görmeye değermiş." dedi. Recep Kayabaşı ise Karatay Belediyesi'nin örnek çalışmalarına dikkat çekerek bahçenin düzeni ve bakımını takdir etti.

Çocuk ziyaretçilerden Elif Eslem Aydın, "Çok güzel bir bahçe, güllerle dolu. Karşısındaki lavanta bahçesi de harika." derken, Ebrar Akkuş da "Gül Bahçesi ve Lavanta Bahçesi çok güzel. Emekleriniz için teşekkürler." sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

İlk kez Konya'yı ziyaret eden Ulema Ailesi, "Konya'yı zaten seviyorduk, şimdi daha da sevdik. Cennetten bir parça gibi olmuş." ifadeleriyle beğenisini paylaşırken, Hatay'dan gelen Ural Ailesi de Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Afyon'dan gelen İsmet, Emine, İrem ve Reyhannur, Karatay'da fotoğraf çekilip etkinliklere katıldıklarını belirterek belediyeye başarı dileklerini iletti. Erzurum'un İspir ilçesinden gelen Ufuk Altaş, etkinliklerin ve bahçelerin oluşturduğu atmosferi çok beğendiğini ifade etti.

Kocaeli'nden gelen Elif Selvi ile Güncü Ailesi, Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nı görmek için çıktıkları yolculuğun beklentilerinin üzerinde geçtiğini belirtirken, Nur, Ebru, Kezban ve İkram ise "Gez dünyayı, gör Konya'yı." sözünü Karatay'da yaşadıklarını ifade etti.

Çocuk ziyaretçilerden Ecrin Su Sarıçiğdem, etkinlikler ve ikramlar sayesinde çok mutlu olduğunu yazarken, Betül, Gülsüm ve Huriye de Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nın görüntüsü ve atmosferiyle Konya'ya ayrı bir değer kattığını belirtti.

Hatıra Defteri'ne yazılan en anlamlı mesajlardan biri ise Mahmut Kesik'ten geldi. Kesik, "Güllerle gönlümüzü fetheden Karatay Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Göz ve gönül zevkimize hitap eden bu güzel hizmet için şükranlarımı sunuyorum." sözleriyle duygularını paylaştı.

Hatıra Defteri'ne bırakılan yüzlerce mesajda ziyaretçiler; bahçelerin doğal güzelliği, huzurlu atmosferi, temizliği, düzeni ve etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, birçok misafir Karatay'ı yeniden ziyaret etmek istediklerini ifade etti.

KILCA: MİSAFİRLERİMİZİN MEMNUNİYETİ BİZİ DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA TEŞVİK EDİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nın her yıl artan bir ilgiyle ziyaret edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Hatıra Defteri'ne yazılan samimi mesajların kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Lavanta Bahçemiz ve Mevlana Gül Parkımızın her yaştan ziyaretçimizin beğenisini kazanması bizleri son derece mutlu ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerimizin Hatıra Defteri'ne bıraktığı her güzel mesaj, emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek, Karatay'a yeni sosyal yaşam alanları kazandırma noktasında bizlere güç ve motivasyon veriyor." dedi.

Başkan Kılca, "Karatay'da doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden tüm misafirlerimizin güzel düşünceleri bizim için çok kıymetli. Karatay'ımıza gösterdikleri ilgi ve nazik mesajları için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu