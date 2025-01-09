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Türkiye’nin ilk hilal mimarili devlet hastanesi Konya’da! Bir yılda tam 600 bin hastaya sağlık hizmeti

Türkiye’nin ilk hilal mimarili devlet hastanesi Konya’da! Bir yılda tam 600 bin hastaya sağlık hizmeti
Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi’nin 2024 yılında yaklaşık 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdiği belirtildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı açıklamada, geride kalan 2024 yılında devlet hastanesinde 588 bin 1 hastaya sağlık hizmeti verildiğini ifade ederek,

"588 bin 1 hastadan 204 bin 793'üne acil servisimizde, 347 bin 245'ine polikliniklerimizde, 35 bin 963'üne ise ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde sağlık hizmeti verilmiştir” şeklinde bilgi paylaşımında bulundu. Devlet Hastanesinde aynı süreçte birinci, ikinci, üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitelerinde bin 112 hastaya, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 399 bebek hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu da vurgulayan Başhekim Küçükbuzcu, "Geçen yılın 12 aylık döneminde hastanemizde 787 bebek doğumu gerçekleşmiştir. Röntgen, ultrason, MR ve tomografi olmak üzere toplam 292 bin 563 görüntüleme hizmeti sunulmuştur. Halen 11 hemodiyaliz cihazımız ile aylık ortalama 41 hemodiyaliz hastamıza sağlık hizmeti verilmektedir” ifadelerine yer verdi.

7 binden fazla ameliyat yapıldı

Başhekim Küçükbuzcu, 2024 yılında hastanede, A Grubu 162, B Grubu 797, C Grubu bin 193, D Grubu 964, E Grubu 128 ve diğer ameliyatlar olmak üzere toplamda 7 bin 294 ameliyat yapıldığını, aynı süreçte 749 hastaya gastroskopi, 461 hastaya kolonoskopi olmak üzere toplam bin 210 hastaya endoskopik işlem yapıldığını kaydetti. Küçükbuzcu, ayrıca evde sağlık hizmeti ekibi tarafından 12 aylık dönemde 4 bin 227 ev ziyareti yapıldığını ve aynı zamanda 332 hastanın başvuruları alınarak evde sağlık hizmetleri sayısında önemli bir seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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