Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 16’ıncı Genel Kurulu gerçekleşti: Ahmet Köseoğlu güven tazeledi!

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin 16. Genel Kurulu, kültür ve sanat camiasından çok sayıda ismin katılımıyla Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Genel kurula Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da katıldı.
Ahmet Köseoğlu Açılış Konuşması Yaptı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulun açılış konuşmasını mevcut başkan Ahmet Köseoğlu yaptı.
Daha sonra protokol üyeleri kürsüye gelerek Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin yürüttüğü kültürel çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Divan Heyeti Oluşturuldu
Konuşmaların ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığını Ahmet Akman'ın yaptığı genel kurulda gündem maddeleri tek tek görüşüldü.
Ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak genel kurulun onayına sunuldu.
Emek Veren Kültür İnsanlarına Şeref Kurulu Belgesi
Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne uzun yıllar emek veren kültür insanları da unutulmadı. Protokol tarafından kendilerine şeref kurulu belgeleri takdim edildi.
Ahmet Köseoğlu Yeniden Başkan Seçildi
Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda mevcut başkan Ahmet Köseoğlu, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.