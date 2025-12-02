GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,22
STERLİN
56,12
GRAM
5.816,17
ÇEYREK
9.565,14
YARIM ALTIN
19.064,17
CUMHURİYET ALTINI
37.949,71
KONYA Haberleri

Üniversite öğrencileri Selçuklu’nun Meclis oturumunu takip etti

Üniversite öğrencileri Selçuklu’nun Meclis oturumunu takip etti
Selçuklu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin yönetici adaylarına Selçuklu’nun yerel yönetim başarısını anlattı.

Selçuklu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısına Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri öğrencileri de tecrübe paylaşımı kapsamında katılım sağladı. Belediye çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı bulan öğrenciler toplantıya ayrı bir renk kattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, toplantıda öğrencilere meclisin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Öğrencilerden gelen soruları da tek tek yanıtlayan Başkan Pekyatırmacı, yerel yönetim süreçlerine ilişkin merak edilen konuları açıkladı.

Başkan Pekyatırmacı," Konya'da işbirliği ve dayanışma neticesinde güzel hizmetler ortaya çıkıyor"

Selçuklu Belediyesi'ni ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Şehrimize hizmetleri "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışı ile yürütüyoruz.  Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere merkez ilçe belediyeleri olarak ve yine merkez dışındaki belediyelerle de birlikte hep istişare halinde, projelerimizi, planlarımızı ve yapacağımız hizmetleri birlikte kararlaştırıyoruz ve her zaman birlikte hareket ediyoruz. Bir görev paylaşımı, işbirliği yapıyoruz. Bazen birbirimizin yükünü alıyor, bazen ihtiyacımız olduğu anda destek alıyoruz. Buradaki ana hedefimiz hemşehrilerimize her noktada hizmet edebilmek ve her noktada onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek. O yüzden Konya'da belediyecilik noktasında çok verimli çok güzel neticeler ortaya çıkıyor. Elhamdülillah bizim Konya'daki en büyük avantajımız birlik beraberliğimiz ve birlikte hareket etmemiz ve bu işbirliği dayanışma neticesinde de güzel hizmetlerin ortaya çıkması " dedi.

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını, "İnşallah bundan sonraki süreçte, okul süreciniz bitecek. Akademik yönden, buradaki süreçler tamamlanacak ve ondan sonra iş hayatına atılacaksınız. Yeni dönemde okul sonrası iş hayatında da hepinize başarılar diliyorum. İnşallah herşey gönlünüzce olsun diyor. Değerli hocalarımıza da bugün burada oldukları için teşekkür ediyorum." sözleri ile tamamladı.   

Ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER