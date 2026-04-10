Ünlü şarkıcı Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Vatandaşların borç defterini kapattı

Ünlü sanatçı Çelik, Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştirdiği konserlerde örnek bir dayanışma hareketine imza attı. Sanatçı, Konya’daki konserinin ardından alkışlanacak bir harekette bulundu.
Ünlü sanatçı Çelik, Konya konserinin ardından girdiği mahalle bakkalında yaptığı anlamlı jestle takdir topladı. Sanatçı, bakkaldaki veresiye defterinde yer alan tüm borçları tek seferde kapattı.
VERESİYE DEFTERİNİ SİLDİRDİ
Anadolu turnesi kapsamında Konya'da sahne alan Çelik, konser sonrası uğradığı mahalle bakkalında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Veresiye defterindeki borçları ödeyen sanatçı, bu davranışıyla hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin gönlünü kazandı.
BORÇ YOK, DEFTER YOK!
Sanatçının dükkandan ayrılmasının ardından esnaf, yaşadığı mutluluğu iş yerinin kapısına astığı bir notla paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan o videodaki notta, "Sanatçı Çelik Bey, borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok defter” yok ifadeleri yer aldı.
SANAT CAMİASINDA ÖRNEK DAVRANIŞ
O anları sosyal medya hesabında paylaşan ve mütevazı tavrını koruyan Çelik'in bu anlamlı hareketi, "Sanatçı toplumun aynasıdır” sözünü bir kez daha hatırlattı.
