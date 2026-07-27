Ünlü şef Somer Sivrioğlu’ndan Konya favorisi! Konya’da seçim yapmak hiç kolay olmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali 9 günlük etkinlik maratonunun ardından tamamlandı. 18 Temmuz'da başlayan festival boyunca konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine kadar yüzlerce organizasyon gerçekleştirildi. Festival kapsamında Konya'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla 53 lezzet noktası ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
KONYA EN FAZLA LEZZET NOKTASI SEÇİLEN ŞEHİR OLDU
Festival rotaları arasında Konya, bugüne kadar en fazla Lezzet Noktası belirlenen şehir unvanını aldı. Kent genelinde seçilen 53 mekan, hem yerli hem de şehir dışından gelen ziyaretçilere Konya mutfağının öne çıkan lezzetlerini deneyimleme fırsatı sundu.
LEZZET NOKTALARINI SOMER SİVRİOĞLU BELİRLEDİ
Türkiye'nin tanınmış şeflerinden Somer Sivrioğlu öncülüğünde belirlenen lezzet noktalarının seçim sürecinin oldukça titiz yürütüldüğü belirtildi. Sivrioğlu, Konya mutfağının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurgulayarak, "Seçimlerimizi sadece üç lezzetle sınırlandırmak oldukça zordu. Kentte mutlaka denenmesi gereken sayısız özel tat ve yöresel ürün bulunuyor." dedi.
KONYA MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİ ÖNE ÇIKTI
Festival boyunca Konya'nın yöresel yemekleri büyük ilgi gördü. Şef Somer Sivrioğlu, tandır böreği, furun kebabı ve etli ekmeğin kentin simge lezzetleri arasında yer aldığını ifade ederken, kişisel favorisinin ise bamya çorbası olduğunu söyledi. Gastronomi etkinlikleri, Konya'nın mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtma açısından festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.
(Meltem Aslan)