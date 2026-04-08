GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,587 TL
EURO
52,066 TL
STERLİN
60,134 TL
GRAM
6.915 TL
ÇEYREK
11.750 TL
YARIM
23.431 TL
CUMHURİYET
46.393 TL
KONYA Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Vali İbrahim Akın’ın 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Konya Valisi İbrahim Akın’ın 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Akın, “Gece gündüz demeden görev yapan kahraman polislerimizin emekleri her türlü takdirin üzerindedir“ dedi.

Milletimizin iradesi doğrultusunda şekillenen hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde görevini her daim büyük bir fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı; demokratik düzenin korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, kamu düzeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini gibi hayati görevleri, üstün vazife anlayışı ve özveriyle yerine getirmektedir. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi noktasında sergilediği kararlı duruş, milletimizin huzur ve güvenliğinin en önemli teminatlarından biridir.

Toplumun her kesimiyle güçlü bir bağ kuran, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden polislerimiz; gerektiğinde canını hiçe sayarak milletimizin yanında yer almakta, şefkatli ve kararlı duruşuyla devletimizin gücünü ve merhametini temsil etmektedir. Gece gündüz demeden görev yapan kahraman polislerimizin emekleri her türlü
takdirin üzerindedir.

Unutulmamalıdır ki; güçlü bir demokrasi ancak huzur ve güven ortamında varlığını sürdürebilir. Bu anlamda Emniyet Teşkilatımız, ülkemizin birlik ve beraberliğinin, kamu düzeninin ve toplumsal huzurun en önemli güvencelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri esnasında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER