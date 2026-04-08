Vali İbrahim Akın’ın 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın’ın 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Akın, “Gece gündüz demeden görev yapan kahraman polislerimizin emekleri her türlü takdirin üzerindedir“ dedi.

Milletimizin iradesi doğrultusunda şekillenen hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde görevini her daim büyük bir fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı; demokratik düzenin korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, kamu düzeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini gibi hayati görevleri, üstün vazife anlayışı ve özveriyle yerine getirmektedir. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi noktasında sergilediği kararlı duruş, milletimizin huzur ve güvenliğinin en önemli teminatlarından biridir.

Toplumun her kesimiyle güçlü bir bağ kuran, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden polislerimiz; gerektiğinde canını hiçe sayarak milletimizin yanında yer almakta, şefkatli ve kararlı duruşuyla devletimizin gücünü ve merhametini temsil etmektedir. Gece gündüz demeden görev yapan kahraman polislerimizin emekleri her türlü

takdirin üzerindedir.

Unutulmamalıdır ki; güçlü bir demokrasi ancak huzur ve güven ortamında varlığını sürdürebilir. Bu anlamda Emniyet Teşkilatımız, ülkemizin birlik ve beraberliğinin, kamu düzeninin ve toplumsal huzurun en önemli güvencelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri esnasında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.

