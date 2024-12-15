Vuslat programına yoğun beğeni

Yöntem Eğitim Kurumları öğrencileriyle öğretmenlerin birlikte hazırladığı Hz. Mevlâna’nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Şeb-i Arus programına katılım yoğun olurken, öğrenci velileri çocuklarını ayakta alkışladı.

Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen Hz. Mevlana'yı 751. Vuslat Yıldönümü Anma Programına, Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyeleri, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Köksal, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Din Öğretimi Şube Müdürü Mahmut Zengin, Yöntem Eğitim Kurumları Meram, Selçuklu ve Yaka Yerleşkesi okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileriyle davetliler katıldı.

"Bir insanlık okuludur Hz. Mevlâna”

Programın açılışında konuşan Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı, "Bir İnsanlık okulu olan Hz. Mevlana'nın dostluk, kardeşlik ve barış çağrısı dünya insanlığına tarafından benimsenmiştir. Öğrencilerimizle öğretmenlerimizin birlikte hazırladığı programla Hz. Mevlana'yı 751. Vuslat yıldönümünde anıyoruz. Hazırladıkları bu programdan dolayı hepsini teşekkür ediyorum. Yöntem Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimizi Atatürk'ün ilkelerine, devrimlerine, vatanına, bayrağına bağlı vatandaşlar olması için yetiştiriyoruz. Programımıza katıldığınız içinde bütün velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

"Hz. Mevlâna'yı özümsememiz gerekir”

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Köksal konuşmasında Hz. Mevlana'yı okuyarak özümsememiz gerekir diyerek, "Hz. Mevlana ülkemiz ve dünya insanlığı için çok değerli bir düşünür ve hoşgörünün merkezidir. Çaresizliğe düştüğümüzde Hz. Mevlana'nın yeri öğüdü aklımıza gelir. Bu öğünde de yer alan ‘Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.' Sözünden de anlaşıldığı gibi, ya olduğumuz gibi görüneceğiz. Ya da göründüğümüz gibi olacağız. Bizlerin yapması gereken Hz. Mevlana'yı okuyarak özümsememiz gerekir. Yöntem Ailesi biz veliler için önemlidir. Çünkü çocuklarımızı ülkemizin bütün değerlerine sahip çıkacak birer vatandaş olarak yetiştiriyorlar” diye konuştu.

"Mevlâna insanlık mektebinin hocasıdır”

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Din Öğretimi Şube Müdürü Mahmut Zengin konuşmasında Hz. Mevlana'nın insanlık mektebinin hocası olduğuna dikkat çekerek, "Hz. Mevlana insan mektebinin hocasıdır. Evrensel bir insan olup, hoşgörünün merkezidir. Ne olursan gel diyen Mevlana'nın çağrısında olduğu gibi, insan olma onurunu anlayarak uyuyoruz. Yine Hz. Mevlana'nın diğer bir sözünde, gönüllerde ve sevginin yerindeyiz diyor. Şiarında olduğu gibi iyiler her zaman kazanır. Bu program bu anlamda çok önemlidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yöntem Eğitim Kurumlarının öğrencileriyle öğretmenlerin birlikte hazırladığı Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Şeb-i Arus programında, öğrencilerin Mevlana konulu resim sergisi, Tasavvuf Musiki, Hz. Mevlana ve Şems konulu tiyatrosu, gösterileri, Hz. Mevlana'nın eseri olan Mesnevi'den bölümlerin okunması ve ardından yapılan sema programına katılım yoğun olup, veliler öğrencilerin hazırladığı programı çok beğenerek ayakta alkışladılar.

Kaynak: Haber Merkezi