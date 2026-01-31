Yer Konya! Bir genci döverek kör eden zorbalar tahliye edilmişti: Yeniden tutuklanan zanlılar için istenen ceza belli oldu

Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İ. ve Emirhan S. 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1.5 ay içerisinde tahliye edilmişti.
YENİDEN TUTUKLANDILAR
Konunun gündeme getirilmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Muhammet Hanifi İ. ve Emirhan S. bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler Muhammet Hanifi İ. ve Emirhan S. hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
PİŞMANLIK DUYMADILAR
İddianamede şüphelilerin Ali Ilgın'ın kafa ve yüz bölgesine ele geçirilemeyen metal cisimlerle defalarca kez yumruk ve tekme attıkları, Ilgın'ın aldığı darbeler nedeniyle kafa bölgesinde üçüncü derece kemik kırığı oluştuğu, görme kaybı yaşadığı, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yaralama kastımı aşacak şekilde kafa bölgesine defalarca vurdukları, eylemlerinin öldürme kastıyla olduğu değerlendirildiği, olay sonrası ise olaya ilişkin hiçbir pişmanlıkta bulunmadıklarına dair sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirtildi.
SABAH/TOLGA YANIK
Kaynak: Haber Merkezi