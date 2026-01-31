GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Yer Konya! Bir genci döverek kör eden zorbalar tahliye edilmişti: Yeniden tutuklanan zanlılar için istenen ceza belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Konya’da 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde yaşanan dehşette, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıkmış, demir cisimlerle darp edilen Ali Ilgın’ın kafa bölgesine ağır darbeler almış ve bir gözü görme yetisini kaybetmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Muhammet Hanifi İ. ve Emirhan S. 13 Kasım günü çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmış ancak 1.5 ay içerisinde tahliye edilmişti.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Konunun gündeme getirilmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Muhammet Hanifi İ. ve Emirhan S. bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler Muhammet Hanifi İ. ve Emirhan S. hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

PİŞMANLIK DUYMADILAR

İddianamede şüphelilerin Ali Ilgın'ın kafa ve yüz bölgesine ele geçirilemeyen metal cisimlerle defalarca kez yumruk ve tekme attıkları, Ilgın'ın aldığı darbeler nedeniyle kafa bölgesinde üçüncü derece kemik kırığı oluştuğu, görme kaybı yaşadığı, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yaralama kastımı aşacak şekilde kafa bölgesine defalarca vurdukları, eylemlerinin öldürme kastıyla olduğu değerlendirildiği, olay sonrası ise olaya ilişkin hiçbir pişmanlıkta bulunmadıklarına dair sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirtildi.  

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi

