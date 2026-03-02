Yer Konya! Merdivenden düşen boyacı hayatını kaybetmişti! Traktörü temizleyip kamera görüntülerini sildirmişler

Konya’nın Karapınar ilçesinde boya yaparken çıktığı traktör kepçesinin devrilmesi sonucu düşerek hayatını kaybeden boya ustası 51 yaşındaki Kamber Dakım’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ev sahibinin oğlu Ramazan Ü. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istenirken, babası Hamza Ali Ü. ve traktörün sahibi Gökhan Y. hakkında ise ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Şüphelilerin olaydan sonra kaza süsü vermek için traktördeki kan lekelerini temizledikleri, kamera kayıt cihazını kolluk kuvvetlerinden saklayıp, bir elektronikçiye vererek görüntüleri sildirdikleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü ilçeye bağlı Kesmez Mahallesinde yaşandı. Ereğli ilçesinde yaşayan 25 yıllık boya ustası Kamber Dakım, Hamza Ali Ü.'nün evini boyamak için adrese gitti. Dakım, evin dış cephesini boya yaptığı sırada düşerek ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Kamber Dakım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ü. ailesi Dakım'ın ailesine, boya yaparken merdivenden düştüğünü söyledi. Ancak yapılan araştırmalarda Kamber Dakım'ın traktörün kepçe kısmı üzerinde çatıya doğru çıkartıldığı, kepçenin kova kısmını tutan milin aniden boşa çıkması sonucunda kepçe kovasının serbest kalarak devrilmesi ile Dakım'ın yere düşüp, öldüğü belirlendi. Bunun üzerine ev sahibi Hamza Ali Ü. (53) ve oğlu Ramazan Ü. (23) gözaltını alındı. Ramazan Ü. tutuklanırken, babası serbest bırakıldı. Ramazan Ü.da 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KAMERA KAYIT CİHAZINI JANDARMADAN SAKLAYIP GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRMİŞLER

Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ramazan Ü. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Babası Hamza Ali Ü. ve traktörün sahibi Gökhan Y. (31) hakkında ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Kamber Dakım düştükten sonra şüpheli Gökhan'ın kepçenin takılı olduğu traktörü olay yerinden uzaklaştırdığı ve kepçedeki kan lekelerini yıkadığı, şüpheli Hamza'nın ikametlerinde bulunan kamera kayıt cihazını sökerek kolluk kuvvetlerinden sakladığı ve Ereğli ilçesinde bulunan elektronikçiye giderek kamera görüntülerini silmesi amacıyla teslim ettiği, kamera kayıt cihazının olay günü kapatıldığı ve daha sonra bu işyerinde cihaza bağlı sürücülerin temizlendiği belirtildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

