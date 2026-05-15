Yerli ve milli füzeler Konya’da test edildi! Cirit ANTİ-İHA füzesi tam not

Konya'nın Karapınar ilçesindeki atış sahasında gerçekleştirilen testte, Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT ANTİ-İHA füzesi hedefi başarıyla vurdu.
PUSU silah sistemi üzerinden yapılan atışta, asimetrik tehditlere karşı geliştirilen füzenin hava hedefini tam isabetle imha ettiği bildirildi. Testin, sistemin saha performansını doğrulama açısından önemli bir aşama olduğu ifade edildi.
Roketsan yetkilileri, akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegrasyonuna devam edildiğini ve farklı tehdit senaryolarına karşı etkin çözümler geliştirildiğini açıkladı.
Yapılan bu testin, yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında kritik bir başarı olduğu ve operasyonel kabiliyetlerin artırılmasına katkı sağladığı değerlendiriliyor.
Asimetrik Tehditlere Karşı Caydırıcı Güç: #CİRİT ANTİ-İHA #PUSU Silah Sistemimizden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT ANTİ-İHA Füzemiz hedefi başarıyla vurdu.— ROKETSAN (@roketsan) May 14, 2026
(Meltem Aslan)