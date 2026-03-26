Yerli ve milli savunma sanayine Konya imzası

Savunma sanayinde Türkiye’nin ilk 4 ihracatçı şehri arasında yer alan Konya, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesi’nde 59 firma ile Türkiye’de üçüncü sırada yer aldı. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın Onaylı Tedarikçi Listesi’ndeki firma sayısını son 4 yılda yüzde 79 artırdığını söyleyerek, savunma sanayi ekosisteminin gelişim ivmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

2022 yılında listede 33 Konyalı firmanın yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükeğen, "Konya'mız, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesi'nde İstanbul ve Ankara'nın ardından, 59 firma ile 3. sırada yer alıyor. Listedeki firma sayımız, istikrarlı bir şekilde artıyor. 2022 yılında 33 olan onaylı tedarikçi firma sayımız, 2023'te 37'ye, 2024'te 42'ye, 2025'te 51'e ve son açıklanan liste ile de 59'a ulaştı. Böylece son 4 yılda onaylı tedarikçi firma sayımızı yüzde 79 artırmış olduk. Bu artışta, Odamızın savunma sanayine yönelik hayata geçirdiği çalışmaların çok önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Listede yer alan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Tedarikçi buluşmaları sektöre yön veriyor

Konya'nın hem savunma sanayi ihracatındaki başarısı hem de MSB'nin Onaylı Tedarikçi Listesi'ndeki güçlü konumuyla sektörde önemli bir üretim merkezi haline geldiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, bu gücü daha ileri taşımak için Konya Sanayi Odası olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Savunma sanayi sektörüne yönelik farkındalık çalışmaları, tedarikçi geliştirme programları, ikili iş görüşmeleri, ana sanayi firma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükeğen, kurdukları Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi (BÜSAT) ve hayata geçirdikleri Ur-Ge Projesi ile sektörün rekabetçiliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti. Sektördeki en önemli çalışmalarından birinin de 2014 yılından bu yana düzenledikleri Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları olduğunu hatırlatan Büyükeğen, "Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız, şehrimizde sektöre yönelik farkındalığın artmasına ve firmalarımızın bu alandaki kabiliyetlerinin gelişmesine önemli katkı sağladı. Etkinliğimiz zamanla savunma sanayinin Anadolu'daki en büyük buluşmalarından biri haline geldi. Organizasyonumuzu, ilkini gerçekleştirdiğimiz 2014 yılından bu yana 29 kat büyüterek 14 bin 420 metrekare büyüklüğe ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl 8'incisini gerçekleştirdiğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın 9'uncusunu 2027 yılında gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA