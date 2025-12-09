GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Yerli ve yabancı turistler akın akın geldi: Konya’da 752. Vuslat Yıl Dönümü heyecanı!

Yerli ve yabancı turistler akın akın geldi: Konya’da 752. Vuslat Yıl Dönümü heyecanı!
Konya’da Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle devam ediyor.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla gerçekleştirilen törenler kapsamında gerçekleştirilen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Konya'nın son dönemde yetiştirdiği önemli ilim adamlarından Hafız Ahmet Kirdiş anıldı.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Ali Bektaş'ın yaptığı programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile Neyzen Ahmet Safa Mızrak konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, Kirdiş'in hayatı, yaşantısı ve Konya'daki anıları üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye, anma törenlerini takip etmek için kente gelen bazı yerli ve yabancı turistler de katıldı.

Kaynak: AA

