Yola çıkacak sürücüler dikkat! Karayolları bu kez Konya’yı uyardı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Malkara istikametinin bazı kesimlerinde bakım onarım çalışması yapılması sebebiyle Malkara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu Adana-Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içerisinde elektronik sistem bakım onarım çalışması dolayısıyla 111. kilometrelerinde sağ şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığından trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikametinde araç geçişine izin verilmiyor, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-Balıkesir yolunun Susurluk-Balıkesir istikameti 44-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71-73. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  HG
    Hamit Gündogdu
    17 saat önce

    Türkiye'nin en rahat ve güvenilir yolculuk yapılacak yolların başında gelir Ankara Konya otobanı...yorgun olmayan ve kurallara riayet eden sürücü bu yolda kaza yapmaz..

    Begen (1)
    Begenme (0)
