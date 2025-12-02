Yurt dışından dahi uyuşturucu reçetesi yazmıştı! Konya’da cezaevindeki psikiyatri uzmanı: “Cezaevine dayanamıyorum!’’

Konya’da özel klinikte para karşılığında uyuşturucu hap özelliği taşıyan reçete yazdığı gerekçesiyle tutuklanan psikiyatri uzmanı doktorunun yargılandığı davaya devam edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz yıl mayıs ayında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit K.'ya ait özel klinikte uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç reçetesi düzenlediği daha sonra ise düzenlenen reçeteden temin edilen uyuşturucu özelliği taşıyan hapların ticaretini yaptığı tespit edildi.

Psikiyatri uzmanı doktorun da aralarında bulunduğu 36 şüpheli tutuklandı



Usulsüz ve para karşılığında reçete düzenlemek suretiyle uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalarda Konya başta olmak üzere Karaman, Antalya ve Ankara illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman'ın da bulunduğu toplam 51 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şüpheli şahıstan 36'sı ise sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt dışından dahi uyuşturucu reçetesi yazmış



Operasyonda gözaltına alınan Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit K.'nın kendisine başvuran kişilere usulsüz olarak uyuşturucu özelliği olan ilaç yazabilmek için banka hesabına 3 ila 5 bin lira para istediği, gönderilen para sonrası reçeteyi düzenlediği ortaya çıktı. Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit K.'nın geçtiğimiz 2023 yılında temmuz ayında ise önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği burada bir süre kaldıktan sonra Gürcistan'a geçtiği belirlendi. 1 Eylül 2023 tarihinde kendisine ait özel muayenehanesinin mühürlendiğini öğrenen doktorun, hesabına para gönderen kişilere, E-imza ve E-reçete uygulaması üzerinden bir süre daha uyuşturucu ilaç reçetesi düzenlediği öğrenildi.

Tutuklu sanıkların yargılandığı davaya bugün devam edildi. Duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından söz hakkı verilen sanık Ferit K., "Uzun süredir tutukluyum cezaevindeki şartlara dayanamıyorum ve gerçekten orada zaten zor durumdayım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"Madde ticareti yapmamıştır, olsa olsa doktorluk görevini kötüye kullanmıştır"



Ferit K.'nın avukatı ise, "Kendisinin doktorluk vazifesi var, madde ticareti yapmamıştır, olsa olsa doktorluk görevini kötüye kullanmıştır. Müvekkilimin Kıbrıs'ta olduğu sırada hakkında soruşturma başlatıldığını biliyordu ama kaçmadı, gelip ifade verdi. Belki uyuşturucu ticareti yapan kişilere reçetede yardım eylemi olabilir. Ancak istenen ceza oldukça ağır müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" diye savundu.



Mahkeme heyeti, duruşma sonrası tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kaynak: İHA