- Güncelleme Tarihi:

GASSAL 3. SEZON İZLE | Gassal 3.sezon 1. fragman TIKLA-İZLE GASSAL 3. SEZON FRAGMAN İZLE

Türkiye'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Gassal” dizisinin 3. sezonuna ait ilk fragman izleyiciyle buluştu. Kara mizah ile dramı harmanlayan yapım, yeni sezonuyla da şimdiden büyük merak uyandırdı. Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri için geri sayım başladı.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran "Gassal”ın 3. sezonu, 10 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon çekimleri tamamlanan dizi, yine tabii platformunda yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi açıklandıktan sonra sosyal medyada heyecan giderek arttı.

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğunda Sümeyye Karaarslan ve Onur Tan oturuyor. Başrollerde ise Ahmet Kural ve Hande Soral yer alıyor. Yeni sezonda kadroya dahil olan isimler de dikkat çekerken, karakterlerin hikâyeye nasıl yön vereceği merak konusu oldu.

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Gassal”, hayatını ölü yıkayarak kazanan ve oldukça içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin hikâyesini anlatıyor. Geçirdiği bir kazanın ardından içsel bir yolculuğa çıkan Baki, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Dizi; yalnızlık, dönüşüm ve insanın kendiyle hesaplaşmasını kara mizah diliyle izleyiciye aktarıyor.

Yeni sezon fragmanında öne çıkan "Tüm kalabalıklar içinde olsan dahi yalnız kalırsın. O yüzden iyi bir gassal olacaksın.” ve "Hepiniz öleceksiniz” sözleri ise dizinin karanlık ve çarpıcı atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

GASSAL 3. SEZON FRAGMAN İZLE 

