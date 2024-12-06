Gönül Dağı 156.bölüm izle | Gönül Dağı son bölüm canlı izle! Gönül Dağı bu akşam var mı?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi günleri ekrana geliyor. Seyirciler, bu cumartesi dizi başlayacak mı, nereden izleriz? gibi soruları merak ediyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı son bölüm canlı izle...
Bozkırda bir Anadolu masalını ekrana taşıyan Gönül Dağı, izleyici ile her hafta cumartesi akşamları buluşuyor.
TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.
Gönül Dağı bu akşam var mı?
Senaryosu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök tarafından kaleme alınan dizide başrollerde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu yer alırken onlara Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar ve diğer birçok ünlü oyuncu eşlik ediyor.
156. bölümü ile Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak.
Gönül Dağı 156.bölüm izle
Gönül Dağı'nın beşinci sezonu, Ferhat Eşsiz'in yapımcılığında, Yahya Samancı ve Aslı Kahraman'ın yönetmenliğinde devam ediyor.
Gönül Dağı 156. bölümü bu akşam seyircileriyle buluşacak.
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