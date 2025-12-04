Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: “Selvi Boylum Al Yazmalım’’ Samet’i Kim Canlandırmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 4 Aralık tarihli bölümünde, Yeşilçam'ın unutulmaz filmiyle ilgili merak uyandıran sorunun cevabı aşağıdadır:
Sorulan Soru
"Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet'i kim canlandırmıştır?
A: Kadir İnanır'ın oğlu B: Türkan Şoray'ın kızı C: Ahmet Mekin'in oğlu D: Bilal İnci'nin kızı
Doğru Cevap
"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde Asya (Türkan Şoray) ve İlyas'ın (Kadir İnanır) oğlu Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu, usta oyuncu Bilal İnci'nin kızı Elif İnci'dir. Elif İnci, o dönemde bir kız çocuğu olmasına rağmen bu filmde erkek çocuğu Samet'i canlandırmıştır.
Doğru Seçenek: D
Ek Bilgi
Samet karakterini canlandıran Elif İnci, daha sonraki yıllarda oyunculuk kariyerine devam etmiş ve özellikle "Deli Yürek" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”