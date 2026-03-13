GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Konya Büyükşehir'in Siyer Sergisi Ramazan'ın manevi ikliminde yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir’in Siyer Sergisi Ramazan’ın manevi ikliminde yoğun ilgi görüyor
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve içerik bakımından Türkiye’de ilk olan Siyer Sergisi, Konyalıları Ramazanın manevi ikliminde Peygamber Efendimizin hayatıyla buluşturmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, serginin açıldığı günden bu yana 68 binden fazla ziyaretçi aldığını belirterek, tüm Konyalıları Kadir Gecesi günü sabah namazına kadar açık olacak sergiyi görmeye davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Siyer Sergisi, her yaştan ziyaretçiye hitap eden içeriğiyle Konyalılardan yoğun ilgi görüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının manevi ikliminde Peygamber Efendimizin hayatını daha yakından tanımaya vesile olan Siyer Sergisi'ne Konyalıların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.Serginin içerik olarak Türkiye'de ilk olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Sergide; Peygamber Efendimizin hayatını tematik olarak ele alan panoların yanı sıra üç boyutlu maketler, kısa film gösterimleri ve Hira Mağarası'nda gerçekleşen ilk vahyin canlandırıldığı özel bir deneyim alanı da yer alıyor. Ziyaretçiler, hazırlanan bu özel içerikler sayesinde Peygamber Efendimizin hayatını farklı ve etkileyici bir anlatımla yakından tanıma fırsatı buluyor” ifadelerini kullandı.

SİYER SERGİSİ KADİR GECESİ GÜNÜ SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK OLACAK

Geçtiğimiz Aralık ayında Konyalılarla buluşan serginin ziyaretçi sayısının açıldığı günden bu yana 68 bini aştığını kaydeden Başkan Altay, "Sergimiz Kadir Gecesi gününe özel sabah namazına kadar ziyaret edilebilecek. Daha fazla insanımızın bu anlamlı sergiyi görmesini, asr-ı saadeti, Peygamber Efendimizin risalet yolculuğunu ve hayatını deneyimlemesini arzu ediyorum. Bu vesileyle tüm Konyalıları Taş Bina'daki bu özel sergiyi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar da çok duygulandıklarını belirterek, böyle manevi yönü yüksek bir sergiyi kendileriyle buluşturduğu için Başkan Altay'a teşekkürlerini iletti.

Kadir Gecesine özel sabah namazına kadar açık olacak Siyer Sergisi, her gün 10.00-16.00, 20.00-22.00 saatleri arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu'nda ziyaret edilebiliyor.

MUKADDES EMANETLER SERGİSİ DE KADİR GECESİNDE SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabe örtülerinden Sakalı Şerife; Kabe'nin anahtarından, Peygamber Efendimizin makamındaki örtülere kadar birçok teberrük ve tarihi eserin yer aldığı Mukaddes Emanetler Sergisi de Kadir Gecesi günü sabah namazına kadar ziyaret edilebilecek. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergi Ramazan ayı sonuna kadar 10.00-16.00, 20.00–22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

