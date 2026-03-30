Konya’da tarihi atmosfer: 800 Yıllık Alaaddin Camisi’nde jandarma nöbet tutuyor

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'daki 800 yıllık tarihi Alaaddin Camisi'nin yerleşkesinde, 2020 yılından bu yana cuma günleri "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" icra ediliyor.

Selçuklu Devleti'nin mirasını yaşatmak ve tarihi kimliği tanıtmak amacıyla her cuma namazının ardından tutulan bu nöbet, dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatını kuşanan ve "Alp" olarak adlandırılan jandarma personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

Saygı nöbeti kapsamında cuma günleri İl Jandarma Komutanlığından hareket ederek Alaaddin Camisi'ne gelen alplerden ikisi, avludaki türbe önünde nöbete başlıyor.

İç avlu giriş kapısında bekleyen diğer alpler, cuma namazının ardından törenle türbe önündeki alplerden nöbeti devralıyor. Tören sırasında alpler, ferman okuyup sancak açıyor. Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona eriyor.

Alaaddin Keykubat Saygı Nöbeti Tim Komutanı (Alpbaşı) Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Hanbay, AA muhabirine, 2020'den bu yana gerçekleştirilen saygı nöbetinin, 2023'ten itibaren Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edildiğini söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki astsubay ve uzman erbaş olarak görev yapan personel arasından, fiziksel olarak uygun olanların bu göreve seçildiğini belirten Hanbay, "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti, 'Alp' olarak adlandırılan 1 astsubay ve 6 uzman erbaş olmak üzere toplam 7 personelle icra edilmektedir." dedi.

Hanbay, jandarma personelinin, tören günü dönemin şartlarına uygun kıyafet ve teçhizatını giydikten sonra İl Jandarma Komutanlığından Sultanlar Türbesi'ne hareket ettiğini anlattı.

İcra edilen saygı nöbetinin, türbenin dış avlusunda başladığını aktaran Hanbay, şunları kaydetti:

"İç avlu giriş kapısına iki alp nöbetçi olarak bırakıldıktan sonra, içeride daha önceden bulunan nöbetçilerin değişimiyle beraber ferman okunur ve sancak açılır. Bu nöbet, Selçuklu Devleti'nin mirasını yaşatmak, Selçuklu sultanlarına duyulan saygıyı göstermek, tarih bilincini güçlendirmek ve ziyaretçilere tarihi kimliğimizi törenle tanıtmak amacıyla yapılmaktadır. Giyilen kıyafet ve teçhizat, tamamen dönemi yansıtan, üzerinde Türk motifi ve simgelerini taşıyan börk, kaftan, zırh ve kılıçtan oluşmaktadır."

Kaynak: AA