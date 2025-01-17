Konya’nın bu ilçesinde tiyatro kulübü oyuncu seçmeleri başlıyor! İşte yeri ve saati...
Konya Akşehir Belediyesi Tiyatro Kulübü, oyuncu seçmeleriyle tiyatro severlere kapılarını açıyor. Sanata gönül veren herkes bu seçmelere katılabilir. Peki bu seçmeler nerede ve saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde…
Konya Akşehir Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncu seçmeleriyle yeni yetenekleri keşfetmeye hazırlanıyor.
Seçmeler ne zaman başlayacak?
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek seçmeler, 19 Ocak Pazar günü saat 14.30'da Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Seçmelere katılmak isteyenler, yeteneklerini sergileme şansı bulacak.
Kimler katılabilir?
Seçmelere amatör ya da profesyonel, her yaştan tiyatro sever katılabilir. Katılım için tek yapmanız gereken, belirtilen gün ve saatte Akşehir Kültür Merkezi'nde hazır bulunmak.
Sanat tutkunları için özel bir fırsat
Akşehir Belediyesi, tiyatro sevgisini artırmak ve yeni yetenekleri desteklemek için bu etkinliği düzenliyor. Konya'nın sanata açılan kapılarından biri olan bu seçmeler, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için harika bir fırsat sunuyor.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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