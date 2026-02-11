GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Rock grubu The Black Keys Türkiye’ye hangi tarihte geliyor? Konser nerede olacak?

The Black Keys, ’Peaches ’N Kream World Tour 2026’ turnesi kapsamında ilk kez Türkiye’de sahne alacak. Grup, 15 Eylül 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak.

Grammy ödüllü rock ikilisi The Black Keys, 24 Nisan'da başlayacak 'Peaches 'N Kream World Tour 2026' turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek. Grup, turne boyunca New York, Chicago, Nashville, Londra, Paris, Milano ve daha birçok şehre gidecek. Grup, 15 Eylül'de ise KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Konserin sanatçı ön bilet satışları 12 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Genel satışlar ise 13 Şubat Cuma günü saat 10.00'da yapılacak. Konserde The Black Keys öncesinde blues müziğin önemli isimlerinden Robert Finley sahne alacak.

Grup, 1 Mayıs'ta Easy Eye Sound/Warner Records etiketiyle yayımlanacak olan 14'üncü stüdyo albümleri 'Peaches!'i kısa süre önce paylaştıkları 'You Got To Lose' adlı single ile duyurdu. The Black Keys, geçen yıl gerçekleştirdiği 'No Rain, No Flowers' turnesi kapsamında Kuzey Amerika ve Avrupa'da 250 binden fazla bilet sattı. Grup; Red Rocks Amphitheatre, Los Angeles Greek Theatre, Berlin Zitadelle Spandau ve Londra Alexandra Palace Park gibi önemli mekânlarda kapalı gişe konserler verdi.

Dan Auerbach ve Patrick Carney'den oluşan The Black Keys'in yeni albümü 'Peaches!', grubun 2002 tarihli ilk albümü 'The Big Come Up'tan bu yana en doğal çalışmaları olarak tanımlanıyor. Albümün kayıt sürecinde şarkılar, tüm müzisyenlerin aynı odada canlı olarak çalmasıyla kaydedildi. Çalışma, 2006'daki 'Magic Potion'dan bu yana grubun kendi miksini yaptığı ilk albüm olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: DHA

