KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Şeyma Ayık’ın yeni kitabı “Aliş Harikalar Diyarında’’ Altın Çocuk Kitapları’ndan çıktı

Cumali Özer
Muhabir
Şeyma Ayık’ın yeni kitabı “Aliş Harikalar Diyarında’’ Altın Çocuk Kitapları’ndan çıktı
Şeyma Ayık’ın kaleme aldığı Aliş Harikalar Diyarında, Altın Çocuk Kitapları etiketiyle yayımlandı. Hayal gücü ve değerler eğitimi temalarıyla dikkat çeken eser, çocuk okurların ilgisini görüyor.

Çocuk edebiyatı yazarı ve mikrofon oyuncusu Şeyma Ayık'ın kaleme aldığı Aliş Harikalar Diyarında, Altın Çocuk Kitapları etiketiyle yayımlanarak raflardaki yerini aldı. Eser, kısa sürede çocuk okurların ve ailelerin ilgisini çekmeyi başardı.

Hayal gücü, macera ve keşif duygusunu merkezine alan kitap, "Aliş” karakterinin içsel ve dışsal yolculuğunu konu ediniyor. Günlük hayatın sıradan akışı içinde başlayan hikâye, Aliş'in adım adım farklı bir dünyaya açılmasıyla derinleşiyor. Bu yolculukta karşılaştığı karakterler ve yaşadığı deneyimler aracılığıyla cesaret, dostluk, paylaşma, empati ve iyilik gibi temel değerler çocuklara doğal bir anlatım diliyle aktarılıyor.

Şeyma Ayık, sade ve akıcı üslubuyla çocukların hayal dünyasına hitap ederken; didaktik bir anlatımdan uzak, sürükleyici bir kurgu ortaya koyuyor. Masalsı atmosferi destekleyen güçlü betimlemeler, okuru hikâyenin içine çekerken; metnin ritmi çocukların dikkatini canlı tutacak şekilde kurgulanıyor. Bu yönüyle eser, hem bireysel okumalarda hem de aile içi ortak okuma saatlerinde tercih edilebilecek nitelikte bir kitap olarak öne çıkıyor.

Eğitici yönüyle de dikkat çeken Aliş Harikalar Diyarında, çocukların duygu dünyasını zenginleştirmeyi ve okuma alışkanlığı kazanmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Değerler eğitimi açısından içerdiği temalar, öğretmenler ve ebeveynler için de rehber niteliği taşıyor.

Şeyma Ayık'ın kaleminden çıkan ve Altın Çocuk Kitapları tarafından yayımlanan Aliş Harikalar Diyarında, tüm kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında okurlarını bekliyor.

 

(Cumali Özer)

