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Tarihte 16 Ocak’ta Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı? Tarihte bugün ne oldu?

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Tarihte 16 Ocak’ta Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı? Tarihte bugün ne oldu?
16 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün ne oldu?

1547 - Rus Çarı Korkunç İvan taç giydi.

1556 - II. Felipe, İspanya Kralı oldu.

1595 - Padişah III. Murat, 48 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

1795 - Fransa, Hollanda'nın Utrecht şehrini işgal etti.

1804 - Fransız fizikçi Joseph Louis Gay-Lussac, bir hidrojen balonu içinde 7.016 m'ye yükselerek, sonraki 50 yıl içinde kırılamayacak olan bir rekora imza attı.

1914 - Altay SK kuruldu.

1920 - Milletler Cemiyeti, ilk toplantısını Paris'te yaptı.

1925 - Sovyetler Birliği'nde Lev Troçki, Savaş Komiserliği görevinden alındı.

1928 - Cemal Reşit Rey'in, "12 Anadolu Türküsü" adlı ses ve piyano için yapıtı ilk kez seslendirildi.

1928 - Doktor Şefik Hüsnü Deymer ve arkadaşlarının Türkiye Komünist Partisi davası başladı.

1929 - Josef Stalin'le anlaşmazlığa düşen Nikolay Buharin, Komünist Enternasyonal'in başkanlığından istifa etti.

1945 - Adolf Hitler, Führerbunker'e taşındı.

1952 - Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem Talu'ya, Fransız "Legion d'honneur" nişanı verildi. Yazar, bu ödüle Türk-Fransız kültür ilişkilerine katkılarından dolayı layık görüldü.

1956 - Uluslararası Basın Enstitüsü, Türkiye'de basına baskı yapıldığını açıkladı.

1960 - İşçi Sigortalıları Kurumu İstanbul Hastanesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından hizmete açıldı.

1961 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye 43 milyon dolar yardımda bulundu.

1969 - Metroliner treni hizmete girdi.

1970 - Muammer Kaddafi, Libya Başbakanı oldu.

1979 - Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ailesi ile birlikte İran'ı terk ederek Mısır'a yerleşti.

1980 - Bilim insanları, interferon üretmeyi başardı.
1983 - Türk Hava Yolları'nın "Afyon" uçağı Ankara'da düştü: 47 kişi öldü.

1985 - Halkçı Parti (HP) milletvekili Bahriye Üçok, zina yapan erkeklerin de cezalandırılmasını öngören yasa önerisi vermişti. TBMM yasa önerisini reddetti.

1986 - New York'ta toplanan Uluslararası PEN Kongresi, Türk Hükümetini yazarlarla ilgili tutumunu gözden geçirmeye çağırdı.

1987 - 1 Ocak'ta Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda öğrencilerin başlattığı gösteriler sonucunda, Çin Komünist Partisi Lideri Hu Yaobang istifa etti; yerine Zao Ziyang getirildi.

1991 - ABD Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı. Çöl Fırtınası Harekatı, Irak'ın sanayi ve savaş potansiyeli tamamen imha edip, 2003 yılında ülkenin işgaline zemin hazırladı.

1992 - El Salvador Hükûmeti ile isyancılar Meksiko'da bir antlaşma imzalayarak, en az 75 bin kişinin hayatına mal olan 12 yıllık iç savaşa son verdiler.

1992 - Halkın Emek Partisi kökenli Hatip Dicle ve Leyla Zana, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den istifa etti.

1996 - "Avrasya feribotu", silahlı eylemciler tarafından 177 yolcu ve 55 mürettebatıyla Trabzon limanında rehin alındı ve İstanbul'a doğru kaçırıldı. Eylemciler Çeçenistan sorununa dikkat çekmek istediklerini söylediler.

1998 - Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasıyla, Necmettin Erbakan siyasi yasaklı duruma düştü.

2000 - Ricardo Lagos, Şili'nin Salvador Allende'den bu yana ilk sosyalist başkanı seçildi.

2002 - BM Güvenlik Konseyi, Usame bin Ladin'in ve Taliban üyelerinin tüm varlıklarını dondurma kararı aldı.

2003 - Columbia uzay mekiği, Cape Canaveral (Amerika Birleşik Devletleri) üssünden ayrıldı. (Mekik, 1 Şubat'ta dünyaya dönüşü sırasında parçalandı ve 7 kişilik uçuş ekibi öldü).

2005 - Adriana Iliescu, 66 yaşında doğum yaparak dünyanın en yaşlı annesi unvanını aldı.

2006 - Mehmet Ali Ağca, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere avukatı Mustafa Demirbağ ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine gitti. Demirbağ, muayene sonucu Ağca'ya askerliğe elverişsiz raporu verildiğini bildirdi.

2010 - "2010 Avrupa Kültür Başkenti" olan İstanbul'da etkinlikler, şehrin yedi ayrı noktasındaki kutlamalarla başladı.

2022 -  Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve öğretim üyesi Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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