Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu Konya’daki restorasyon ve aşevi projelerini inceledi

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve Aşevi olarak hizmete açılması planlanan projeyi yerinde inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayelerinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda Konya'da yürütmekte olan restorasyon çalışmalarını Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu yerinde inceledi.

Ziyaret programı kapsamında Genel Müdür Aksu, Ankara Yolu üzerinde Aşevi olarak hizmete açılması planlanan binada da incelemelerde bulundu. Kurum tarafından 2025 yılı için projeleri hazırlanarak ihalesi yapılan binanın mevcut durumu, fiziki altyapısı ve yürütülecek hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Aşevi projesinin, ihtiyaç sahiplerine sürdürülebilir ve nitelikli hizmet sunma amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Programın devamında Genel Müdür Aksu, kurum sorumluluğunda bulunan İnce Minareli Medrese'yi ziyaret etti.

Ardından Sahip Ata Külliyesi ve Şerafettin Camii olmak üzere üç ayrı vakıf eserinde sürdürülen güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.İncelemeler sırasında, tarihi eserlerin korunmasının yalnızca fiziksel bir onarım süreci olmadığı; kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından bilimsel, dikkatli ve uzun vadeli bir sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

Çalışmaların, aslına uygunluk ilkesi doğrultusunda ve uzman ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

(Ali Asım Erdem)