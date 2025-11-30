KARATAY BELEDİYESİ’NDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

|S.N
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Niteliği
|Muhammen Bedel TL
|Geçici Teminat Bedeli TL
|1
|Hacıyusufmescit
|32360
|6
|1.500,00
|Küçük Sanayi Alanı
Taks: 0.50 H: 5.00m
|13.500.000,00
|405.000,00
|2
|Hacıyusufmescit
|32360
|7
|1.500,00
|Küçük Sanayi Alanı
Taks: 0.50 H: 5.00 m
|13.500.000,00
|405.000,00
|3
|Mezbaha(Fetih)
|31272
|2
|5.000,00
|Sanayi Alanı Emsal: 0.70
Taks: 0.60 Yençok: 12.00m
|47.500.000,00
|1.425.000,00
|4
|Mezbaha(Fetih)
|31272
|3
|6.275,06
|Sanayi Alanı Emsal: 0.70
Taks: 0.60 Yençok: 12.00m
|59.500.000,00
|1.785.000,00
|5
|Hacıyusufmescit
|25490
|1
|4.430,65
|Küçük Sanayi Alanı Emsal:0.55 Taks: 1.10 Yençok: 10.00m
|55.000.000,00
|1.650.000,00
|6
|Fevziçakmak
|36009
|1
|227,45
|Ticaret Alanı
2 Kat Yençok: 7.00m
|3.300.000,00
|99.000,00
|7
|Fevziçakmak
|36010
|1
|232,84
|Küçük Sanayi Alanı
2 Kat Yençok: 7.00m
|2.550.000,00
|76.500,00
|8
|Mezbaha(Fetih)
|35613
|2
|2.088,07
|Küçük Sanayi Alanı Emsal: 1.00 Taks: 0.50 Yençok: 10.00m
|18.800.000,00
|564.000,00
|9
|Mezbaha(Fetih)
|35613
|3
|2.792,38
|Küçük Sanayi Alanı Emsal: 1.00 Taks: 0.50 Yençok: 10.00m
|25.000.000,00
|750.000,00
|10
|Mezbaha(Fetih)
|35613
|8
|2.000,00
|Küçük Sanayi Alanı Emsal: 1.00 Taks: 0.50 Yençok: 10.00m
|18.000.000,00
|540.000,00
|11
|Mezbaha(Fetih)
|35613
|9
|2.000,00
|Küçük Sanayi Alanı Emsal: 1.00 Taks: 0.50 Yençok: 10.00m
|18.000.000,00
|540.000,00
|12
|Mezbaha(Fetih)
|35614
|3
|2.000,00
|Küçük Sanayi Alanı Emsal: 1.00 Taks: 0.50 Yençok: 10.00m
|18.000.000,00
|540.000,00