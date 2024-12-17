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17 Aralık Salı Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi

17 Aralık Salı Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi
Konya’da nöbetçi eczane listesi güncellendi! 17 Aralık’ta açık olacak eczanelerin tam listesi haberimizde...

 

Açıklanan listede nöbetçi eczanelerin adresleri ve telefon numaraları da yer alıyor.

             Konya 17 Aralık Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ALTAN

FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:9/A SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİNDE,OTOPARKIN ARKASINDA)

0546 573 05 74

Selçuklu

LAVANTA

HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFENAHMET SOKAK NO:5A SELÇUKLU

(İŞİTME ENGELLİLER OKULU YAKINI, 64 NOLU ASM KARŞISI)

237 46 33

Meram- Selçuklu

ZEYNEP

ALAVARDI MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:185C MERAM

(MERAM AKADEMİ HASTANESİ YANI)

323 23 21

Meram

GALİP

HAVZAN MAHALLESİ YENİ SANTRAL ELEKTRİK CADDESİ NO:33A MERAM

(HAVZAN PETROL YANI)

321 02 89

Karatay

CUMHUR

HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY

(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

355 55 57

Meram-Selçuklu

ŞAKALAK

KONEVİ MAHALLESİ SAİTPAŞA CADDESİ NO:9C MERAM

(ÖZEL ANIT HASTANESİ YANI-MUHACİR PAZARI CİVARI)

350 53 46

Meram- Karatay

NURER

ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM

(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)

235 21 77

Selçuklu

ÖZALKENT

MEHMET AKİF MAHALLESİ DEMİRHAN CADDESİ NO:84B SELÇUKLU

(ÖZALKENT SAĞLIK OCAĞI YANI, ÖZALKENT POSTANESİ YANI)

235 42 45

Selçuklu

POLEN

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57B SELÇUKLU

(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ, 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, FORUM CENTER AVM)

503 59 92

Selçuklu

NADİRE

SELAHADDİNİ EYYUBİ MAH. ELYESA SOK. NO:15B SELÇUKLU

(METE KONAKLARI YANI)

302 75 25

Selçuklu

DEMİRCİ

BOSNA HERSEK MAHALLESİ BÜYÜK HİZMET CADDESİ NO:17/1 SELÇUKLU

(BOSNA HERSEK MAHALLESİ MUHTARLIĞI YANI TAKSİ DURAĞI KARŞISI)

261 00 09

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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