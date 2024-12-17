17 Aralık Salı Konya’daki nöbetçi eczaneler listesi

Açıklanan listede nöbetçi eczanelerin adresleri ve telefon numaraları da yer alıyor.
Konya 17 Aralık Salı günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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ALTAN
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FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:9/A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİNDE,OTOPARKIN ARKASINDA)
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0546 573 05 74
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Selçuklu
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LAVANTA
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HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFENAHMET SOKAK NO:5A SELÇUKLU
(İŞİTME ENGELLİLER OKULU YAKINI, 64 NOLU ASM KARŞISI)
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237 46 33
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Meram- Selçuklu
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ZEYNEP
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ALAVARDI MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:185C MERAM
(MERAM AKADEMİ HASTANESİ YANI)
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323 23 21
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Meram
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GALİP
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HAVZAN MAHALLESİ YENİ SANTRAL ELEKTRİK CADDESİ NO:33A MERAM
(HAVZAN PETROL YANI)
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321 02 89
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Karatay
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CUMHUR
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HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO:54E KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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355 55 57
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Meram-Selçuklu
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ŞAKALAK
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KONEVİ MAHALLESİ SAİTPAŞA CADDESİ NO:9C MERAM
(ÖZEL ANIT HASTANESİ YANI-MUHACİR PAZARI CİVARI)
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350 53 46
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Meram- Karatay
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NURER
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ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)
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235 21 77
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Selçuklu
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ÖZALKENT
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MEHMET AKİF MAHALLESİ DEMİRHAN CADDESİ NO:84B SELÇUKLU
(ÖZALKENT SAĞLIK OCAĞI YANI, ÖZALKENT POSTANESİ YANI)
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235 42 45
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Selçuklu
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POLEN
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MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57B SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ, 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, FORUM CENTER AVM)
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503 59 92
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Selçuklu
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NADİRE
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SELAHADDİNİ EYYUBİ MAH. ELYESA SOK. NO:15B SELÇUKLU
(METE KONAKLARI YANI)
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302 75 25
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Selçuklu
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DEMİRCİ
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BOSNA HERSEK MAHALLESİ BÜYÜK HİZMET CADDESİ NO:17/1 SELÇUKLU
(BOSNA HERSEK MAHALLESİ MUHTARLIĞI YANI TAKSİ DURAĞI KARŞISI)
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261 00 09
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi