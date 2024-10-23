GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SAĞLIK Haberleri

Dünyadan ve Türkiye’den 460 Akademisyen Onkolojik Aciller Kongresi’nde buluştu! Konya Şehir Hastanesi ev sahipliği yaptı

Sibel Elmas
Muhabir
Dünyadan ve Türkiye’den 460 Akademisyen Onkolojik Aciller Kongresi’nde buluştu! Konya Şehir Hastanesi ev sahipliği yaptı
Konya Şehir Hastanesi, Uluslararası Onkolojik Aciller Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Daha önce Uşak, İstanbul ve Ankara’da yapılan kongrenin dördüncüsü Konya’da düzenlendi. Kongreye, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Karabük, Balıkesir, Karaman, Van, Şanlıurfa, Burdur, Gaziantep, Hakkâri, Niğde, Uşak, Mardin, Kırşehir ve Konya’dan 460 uzman ve akademisyen katılırken, Suudi Arabistan, Polonya, Mısır, Özbekistan, Ukrayna ve ABD’den çevrimiçi bağlanan bilim insanları sunum ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaştılar.

Kongrenin açılış konuşmaları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenç tarafından yapıldı. Kongrede, alanında söz sahibi 80 davetli konuşmacı 18 ayrı panelde sunum yaparken, 83 sözel bildirinin de sunumu gerçekleştirildi.

Konya Şehir Hastanesi Acil Servis Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Gül ile Uşak Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özdemir'in kongre başkanlığını üstlendiği ‘Uluslararası Onkolojik Aciller Kongresi' 17 – 20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlendi.


Son derece önemli bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Koç, Konya kamu hastanelerinde onkoloji alanında yapılan yeni çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Kanserin dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Koç, kongre sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kongrede, ‘Onkolojik Aciller, Psiko-Onkoloji Kavşağında Aciller Forumu, Radyasyon Onkolojisi, Baş Boyun Kanserlerinde Onkolojik KBB Acilleri, Metabolik Onkolojik Aciller, Onkolojik Aciller ve Aile Hekimliği, Acil Serviste Onkoloji Hastası, Onkolojik Ortopedi, Nörolojik Onkolojik Aciller, Onkolojik Hastalarda Radyoloji, Onkolojik Hastalarda Enfeksiyonlar, Hematolojik Onkolojik Aciller, Jinekolojik Onkoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı' gibi konularda son gelişmeler tartışılırken, güncel yöntemlerin önemi vurgulandı.

‘Onkoloji Hemşireliğine Yönelik Eğitim Kursu'

Kongre kapsamında 80 hemşirenin katılımı ile de "Onkoloji Hemşireliğinde Temel Kanser Eğitimi” kursu da yapıldı. Bilimsel oturumlar sonrasında yapılan kapanış konuşmaları ve kongrenin düzenlenmesine katkı sunan akademisyenlere plaketlerin takdim edilmesi ile kongre sona erdi. Planlanan sosyal program kapsamında Çatalhöyük ve Sille gezisi gerçekleştirildi.
Kongre açılışına Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un yanı sıra Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Belviranlı, Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenc ve ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander'de katıldılar. 

(Sibel Elmas)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER