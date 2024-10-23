Dünyadan ve Türkiye’den 460 Akademisyen Onkolojik Aciller Kongresi’nde buluştu! Konya Şehir Hastanesi ev sahipliği yaptı

Konya Şehir Hastanesi, Uluslararası Onkolojik Aciller Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Daha önce Uşak, İstanbul ve Ankara’da yapılan kongrenin dördüncüsü Konya’da düzenlendi. Kongreye, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Karabük, Balıkesir, Karaman, Van, Şanlıurfa, Burdur, Gaziantep, Hakkâri, Niğde, Uşak, Mardin, Kırşehir ve Konya’dan 460 uzman ve akademisyen katılırken, Suudi Arabistan, Polonya, Mısır, Özbekistan, Ukrayna ve ABD’den çevrimiçi bağlanan bilim insanları sunum ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaştılar.

Kongrenin açılış konuşmaları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenç tarafından yapıldı. Kongrede, alanında söz sahibi 80 davetli konuşmacı 18 ayrı panelde sunum yaparken, 83 sözel bildirinin de sunumu gerçekleştirildi. Konya Şehir Hastanesi Acil Servis Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Gül ile Uşak Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özdemir'in kongre başkanlığını üstlendiği ‘Uluslararası Onkolojik Aciller Kongresi' 17 – 20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlendi.

Son derece önemli bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Koç, Konya kamu hastanelerinde onkoloji alanında yapılan yeni çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Kanserin dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Koç, kongre sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Kongrede, ‘Onkolojik Aciller, Psiko-Onkoloji Kavşağında Aciller Forumu, Radyasyon Onkolojisi, Baş Boyun Kanserlerinde Onkolojik KBB Acilleri, Metabolik Onkolojik Aciller, Onkolojik Aciller ve Aile Hekimliği, Acil Serviste Onkoloji Hastası, Onkolojik Ortopedi, Nörolojik Onkolojik Aciller, Onkolojik Hastalarda Radyoloji, Onkolojik Hastalarda Enfeksiyonlar, Hematolojik Onkolojik Aciller, Jinekolojik Onkoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı' gibi konularda son gelişmeler tartışılırken, güncel yöntemlerin önemi vurgulandı. ‘Onkoloji Hemşireliğine Yönelik Eğitim Kursu' Kongre kapsamında 80 hemşirenin katılımı ile de "Onkoloji Hemşireliğinde Temel Kanser Eğitimi” kursu da yapıldı. Bilimsel oturumlar sonrasında yapılan kapanış konuşmaları ve kongrenin düzenlenmesine katkı sunan akademisyenlere plaketlerin takdim edilmesi ile kongre sona erdi. Planlanan sosyal program kapsamında Çatalhöyük ve Sille gezisi gerçekleştirildi.

Kongre açılışına Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un yanı sıra Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Belviranlı, Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenc ve ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander'de katıldılar. (Sibel Elmas)

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