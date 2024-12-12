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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 12 Aralık Konya Nöbetçi Eczane Listesi…

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 12 Aralık Konya Nöbetçi Eczane Listesi…
Her gün Konya Eczacılar Odası tarafından nöbetçi eczaneler listesi belirleniyor. Peki bugün (12 Aralık Perşembe) hangi eczaneler nöbetçi? Detaylar haberimizde...

 

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler Konyalı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip oluyor. İşte 12 Aralık 2024 Konya ve ilçelerindeki nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

             İşte Konya 12 Aralık Perşembe günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

AKŞEN

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:33B SELÇUKLU

(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)

353 00 23

Selçuklu

ÇEŞMELİ

FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:3A SELÇUKLU

(20 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

234 23 43

Meram- Selçuklu

PINAR

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:248C MERAM

(ESKİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 30 21

Meram

ZEYNEP BELVİRANLI

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42D MERAM

(KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI)

323 03 10

Karatay

GENÇ ALTINEKİN

KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:47A KARATAY

(43 NOLU ASM KARŞISI)

233 43 95

Meram-Selçuklu

ŞEHİRLİ

FERHUNİYE MAHALLESİ MÜNECCİMBAŞI SOKAK NO:10 SELÇUKLU

(KÜLTÜRPARK OTOBÜS DURAKLARI İLERİSİ, ZİNDANKALE KATLI OTOPARK ARKASI)

352 06 63

Meram- Karatay

KAŞINHAN

AKÇEŞME MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1D KARATAY

(KARATAY BELEDİYE ARKASI, NUMUNE HASTANESİ SEMT POLKLİNİĞİ KARŞISI)

352 11 24

Selçuklu

ŞAFAK

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9C SELÇUKLU

(SİLLE YOLU KARDELEN MARKET KARŞISI SOKAK İÇİ)

247 13 64

Selçuklu

YUNUS EMRE

DUMLUPINAR MAHALLESİ UYGARLIK SOKAK NO:4C-D SELÇUKLU

(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YANI, KAPALI DUMLUPINAR PAZARI CİVARI)

410 54 64

Selçuklu

ARSLANGİL

AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK NO:2 SELÇUKLU

(ARDIÇLI TOKİ GİRİŞİ, ARDIÇLI ASM KARŞISI)

0544 341 11 85

Selçuklu

ESEN

KOSOVA MAHALLESİ ŞERBETCİLER SOKAK NO: 8A SELÇUKLU

(ÖZEL FARABİ HASTANESİ YANI)

261 14 53

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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