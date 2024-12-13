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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 13 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 13 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi
Konya Eczacılar Odası tarafından yapılan yeni duyuruya göre, nöbetçi eczanelerin iletişim bilgileri güncellenmiştir. İşte, 13 Aralık 2024 tarihinde Konya’daki nöbetçi eczanelerin güncel adres ve telefon bilgileri...

Konya Eczacılar Odası 13 Aralık 2024 tarihinde geçerli olacak nöbetçi eczanelerin güncel adres ve telefon bilgilerini paylaştı.

Bu düzenleme, özellikle acil ilaç ihtiyaçları olan vatandaşların doğru ve hızlı şekilde eczaneye ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

                İşte Konya 13 Aralık Cuma günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

KELEBEK

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27E SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ÇAPRAZI, KÖŞE ECZANE)

350 50 63

Selçuklu

VATAN

İHSANİYE MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:17C SELÇUKLU

(ADALHAN İŞ MRK. YANI PETEK PASTANESİ KARŞISI)

322 00 45

Meram- Selçuklu

HANDE

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4J SELÇUKLU

(BAŞKENT HASTANESİ KARŞISI)

247 77 33

Meram

YENİYOL

AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174/A MERAM

(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. OTOBÜS DURAKLARI KARŞISI )

324 00 10

Karatay

CANAN

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MESNEVİ CADDESİ NO:13A KARATAY

(36 NOLU ASM YANI, GALERİCİLER AKRASI, BÜYÜK BEZİRCİLER CAMİİ ARKASI)

347 31 00

Meram-Selçuklu

PAZAR

SAHİBİATA MAHALLESİ SAHİBİATA CADDESİ KAYALAR APT. NO:202D MERAM

(MUHACİR PAZARI CİVARI-BALIK HALİ KARŞISI)

352 60 08

Meram- Karatay

SEYDİŞEHİR

İSTİKLAL MAHALLESİ KÜÇÜK KUMKÖPRÜ CADDESİ NO:242A KARATAY

(8 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ, YAŞAR DOĞU İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI, ANTALYA ÇEVRE YOLU ÜZERİ)

357 45 88

Selçuklu

BOZAL KARAMAN

FATİH MAHALLESİ NEFİS SOKAK NO:7 SELÇUKLU

(KARATAY SANAYİ SİTESİ BANKALAR YANI, İŞ BANKASI ARKASI)

353 77 55

Selçuklu

MUTLULUK

BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU CADDESİ NO:131D SELÇUKLU

(YENİ STADYUM YANI, TATLISES LAHMACUN KARŞISI)

0542 846 16 96

Selçuklu

DOLUNAY

BEYHEKİM MAHALLESİ ŞAFAK CADDESİ NO:59B SELÇUKLU

(ŞAFAK CADDESİ MİGROS YANI)

0551 854 51 19

Selçuklu

KARAKURT

SANCAK MAHALLESİ GÜRKUYU SOKAK NO: 2C-D SELÇUKLU

(NOVADA AVM ARKASI, ASUDE KONUTLARI ARKASI)

255 03 29

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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