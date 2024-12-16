Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 16 Aralık için liste güncellendi

Konya 16 Aralık Salı günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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DEFNE
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FERHUNİYE MAHALLESİ GÖRDES SOKAK YONGA APARTMANI NO:11G SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL CİVARI, MORG BÖLÜMÜ KARŞISI, YEŞİL MERAM SİTESİ ARKASI)
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237 55 50
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Selçuklu
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İREM
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NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.HULUSİ BAYBAL CADDESİ HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK NO:1D SELÇUKLU
(OTEL BERA YANI MEDAŞ KARŞISI)
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237 08 63
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Meram- selçuklu
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BADE
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HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDDESİ NO:1O SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
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0543 186 42 44
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Meram
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YENİ EBRU
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ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6B MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI)
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324 10 99
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Karatay
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HAKAN
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ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:10G KARATAY
(HEKİMOĞLU İŞHANI ALTI AYTEMİZ PETROL KARŞISI)
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352 10 07
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Meram-selçuklu
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GÖZDE
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SAHİBİATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ SALİH CİVELEK APARTMANI NO:55E MERAM
(ÇAMLICA PASTANESİ KARŞISI 350 59 12)
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350 59 19
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Meram- karatay
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SAMANYOLU
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DOĞUŞ MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:66A KARATAY
(3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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355 92 03
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Selçuklu
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ÖZCAN
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ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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247 50 90
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Selçuklu
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DOST
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MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55G SELÇUKLU
(6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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251 82 38
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Selçuklu
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DOLUNAY
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BEYHEKİM MAHALLESİ ŞAFAK CADDESİ NO:59B SELÇUKLU
(ŞAFAK CADDESİ MİGROS YANI)
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0551 854 51 19
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Selçuklu
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TUNA
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SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU
(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)
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255 21 50
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi