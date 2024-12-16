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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 16 Aralık için liste güncellendi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 16 Aralık için liste güncellendi
Konya Eczacı Odası 16 Aralık 2024 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Bu sayede gece yarısı da olsa, hafta sonu da olsa, acil ilaç ihtiyacınız olduğunda size en yakın eczaneyi kolayca bulabilecek ve sağlığınızı ihmal etmeyeceksiniz. İşte nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri…

                      Konya 16 Aralık Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

DEFNE

FERHUNİYE MAHALLESİ GÖRDES SOKAK YONGA APARTMANI NO:11G SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL CİVARI, MORG BÖLÜMÜ KARŞISI, YEŞİL MERAM SİTESİ ARKASI)

237 55 50

Selçuklu

İREM

NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.HULUSİ BAYBAL CADDESİ HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK NO:1D SELÇUKLU

(OTEL BERA YANI MEDAŞ KARŞISI)

237 08 63

Meram- selçuklu

BADE

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDDESİ NO:1O SELÇUKLU

(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

0543 186 42 44

Meram

YENİ EBRU

ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6B MERAM

(NAR GROSS MARKET ARKASI)

324 10 99

Karatay

HAKAN

ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:10G KARATAY

(HEKİMOĞLU İŞHANI ALTI AYTEMİZ PETROL KARŞISI)

352 10 07

Meram-selçuklu

GÖZDE

SAHİBİATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ SALİH CİVELEK APARTMANI NO:55E MERAM

(ÇAMLICA PASTANESİ KARŞISI 350 59 12)

350 59 19

Meram- karatay

SAMANYOLU

DOĞUŞ MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:66A KARATAY

(3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

355 92 03

Selçuklu

ÖZCAN

ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU

(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

247 50 90

Selçuklu

DOST

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55G SELÇUKLU

(6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

251 82 38

Selçuklu

DOLUNAY

BEYHEKİM MAHALLESİ ŞAFAK CADDESİ NO:59B SELÇUKLU

(ŞAFAK CADDESİ MİGROS YANI)

0551 854 51 19

Selçuklu

TUNA

SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU

(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)

255 21 50

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Eczane

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