Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 30 Aralık Konya nöbetçi eczane listesi!

İhtiyacınız olan ilaca ulaşmak için gece yarıları bile olsa artık endişelenmenize gerek yok.
Konya Eczacılar Odası'nın yeni duyurusuyla birlikte, 30 Aralık itibarıyla güncellenen nöbetçi eczane listesiyle istediğiniz eczaneye kolayca ulaşabilirsiniz
İşte 30 Aralık Pazartesi günü Konya nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
KOÇ
|
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:10C SELÇUKLU
(TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ YANI)
|
234 01 75
|
Selçuklu
|
MEDİFARMA
|
MUSALLABAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:56-58 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ YANI)
|
251 22 99
|
Meram- Selçuklu
|
MASAL
|
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1M SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİ BİNASI ACİL SERVİS CİVARI)
|
0501 104 42 23
|
Meram
|
ESER
|
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:32G-32F MERAM
(ESKİ SSK MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL KAPISI KARŞ.)
|
323 44 24
|
Karatay
|
YAĞMUR
|
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY
(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)
|
355 56 32
|
Meram-Selçuklu
|
ÖNDER
|
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77D MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL 29 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
322 29 22
|
Meram- Karatay
|
ELİF ATEŞ
|
AZİZİYE MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1A KARATAY
(KARATAY BELEDİYESİ ARKASI, NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
|
351 82 28
|
Selçuklu
|
MEKAN-I ŞİFA
|
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:15A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLI OCAĞI KARŞISI)
|
245 04 45
|
Selçuklu
|
GÜLİS
|
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ CEYLANGÖZÜ SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ, HÜMA OKULLARI ARKASI)
|
249 22 11
|
Selçuklu
|
YAKAMOZ
|
YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY CADDESİ B BLOK NO:13C SELÇUKLU
(REAL AVM ARKASI,VADİPARK SİTESİ ALTI,OTOBÜS SON DURAKLARININ ARKASI)
|
0542 179 14 11
|
Selçuklu
|
OĞLAKÇI
|
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:4J SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM GENÇLİK MERKEZİ YANI)
|
233 15 08
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi