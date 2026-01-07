Hasan Ufuk Çakır Nereli ve Kaç Yaşında? CHP’den İstifa Eden Vekil AK Parti’ye mi Katıldı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden olaylı bir şekilde istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, siyasi yolculuğuna AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldı. Bir süredir bağımsız olarak görev yapan Çakır, bugün düzenlenen AK Parti grup toplantısında resmen iktidar saflarına katıldı.

Mersin siyasetinde taşları yerinden oynatan transfer süreci bugün resmileşti. Geçtiğimiz Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen, ancak ihraç kararını beklemeden "Ben istifa ediyorum" diyerek partisiyle yollarını ayıran Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katıldı.

1963 Mersin Çavuşlu doğumlu olan iş insanı, tüccar ve çiftçi Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Ankara'da düzenlenen AK Parti grup toplantısında yerini aldı. 1997-2004 yılları arasında Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve halen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Çakır, evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP'den ayrılış sürecinde genel merkez yönetimine ve bazı milletvekili arkadaşlarına yönelik oldukça sert eleştirilerde bulunan Çakır, bir süre bağımsız kalarak durum değerlendirmesi yapmıştı. Kulislerde uzun süredir konuşulan "AK Parti'ye geçiş" iddiaları, bugün düzenlenen törenle gerçeğe dönüştü. Çakır'ın katılımıyla birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı artarken, Mersin'deki siyasi dengelerin de özellikle tarım ve ihracat politikaları ekseninde yeniden şekillenmesi bekleniyor.

