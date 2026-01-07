GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İrfan Karatutlu Nereli ve Kaç Yaşında? DEVA Partisi’nden İstifa Eden Vekil AK Parti’ye mi Katıldı?

İrfan Karatutlu Nereli ve Kaç Yaşında? DEVA Partisi’nden İstifa Eden Vekil AK Parti’ye mi Katıldı?
DEVA Partisi’nden iki gün önce istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, eski partisi AK Parti’ye geri döndü. Bugün düzenlenen grup toplantısında rozeti takılan Karatutlu ile birlikte AK Parti’nin meclisteki sandalye sayısı bir kez daha yükseldi.

Siyaset gündeminde 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yaşanan hareketlilik, İrfan Karatutlu'nun yuvaya dönüşüyle devam ediyor. 5 Ocak tarihinde DEVA Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyuran Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, bağımsız kaldığı kısa sürenin ardından AK Parti saflarına katıldı.

1965 Kahramanmaraş doğumlu olan Dr. İrfan Karatutlu, eğitim hayatına memleketinde başlamış ve 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlayan Karatutlu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hekimlik ve yöneticilik görevlerinin yanı sıra özel sektörde de başarılı bir kariyer sürdürmüştür. İngilizce, Arapça ve Almanca dillerine hakim olan tecrübeli isim, evli ve iki çocuk babasıdır.

Siyasi kariyerine 2009 yılında AK Parti'de başlayan ancak 2020 yılında DEVA Partisi'nin Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı olarak farklı bir yola giren Karatutlu, 2023 seçimlerinde Meclis'e girmişti. 28. Dönem boyunca Sağlık ve İnsan Hakları komisyonlarında aktif görev alan Karatutlu, bugün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında takılan rozetle birlikte siyasi mücadelesini yeniden eski çatısı altında sürdürecek. Karatutlu'nun geçişi, özellikle Kahramanmaraş ve bölge siyaseti açısından iktidar partisi için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

