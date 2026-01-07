İsa Mesih Şahin Nereli ve Kaç Yaşında? Gelecek Partisi’nden İstifa Eden Vekil AK Parti’ye mi Katıldı?

Gelecek Partisi’nden istifa ettikten sonra siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, “Kendi yuvamıza dönüyoruz“ diyerek AK Parti’ye katıldı. Şahin’in rozeti, bugün düzenlenen grup toplantısında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.

Siyaset dünyasında bir süredir kulisleri hareketlendiren beklenen katılım bugün resmiyete döküldü. 2019 yılında Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ancak yaklaşık altı ay önce partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, siyasi hayatına başladığı AK Parti'ye geri döndü.

1982 Osmaniye Düziçi doğumlu olan İsa Mesih Şahin, hukuk ve tarih eğitimi almış bir avukat olarak siyasi kariyerine AK Parti Gençlik Kollarında adım atmıştı. 2014-2018 yılları arasında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Şahin, daha sonra Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve son genel seçimlerde İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Meclis çatısı altında bir dönem Saadet Partisi Grup Başkanvekilliği görevini de üstlenen Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.

19 Temmuz 2025 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa ederken partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ve vatandaşın beklentilerine odaklanamadığını belirten Şahin, bağımsız kaldığı sürecin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında katılımı ilan edilen Şahin, bu hamlesiyle AK Parti'nin TBMM'deki temsil gücüne katkı sağladı. Şahin'in özellikle İstanbul siyasetindeki tecrübesi ve hukukçu kimliğiyle yeni dönemde AK Parti saflarında aktif rol alması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi