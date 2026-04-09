2025-2026 Süper Lig’de takımlar kaç puan topladı? Derbi maçlarında hangi takım öne çıktı? Süper Lig’de son durum ne?
Süper Lig’de sezonun bitmesine kısa bir zaman kala oynanan derbilerin sonucunda toplanan puanlar merak konusu oldu. İşte 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla derbi maçları sonucunda oluşan güncel tablo ve takımların topladığı puanlar…
2025-2026 Süper Lig sezonunda derbi maçları, şampiyonluk yarışının seyrini belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki mücadeleler, puan tablosunda kritik farklar yarattı.
Ligin kalan kısmında Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbileri oynanacak. Takımların şu ana kadar olan derbi performansları da merak konusu oldu. Peki, hangi takım derbilerden daha fazla puan topladı?
SÜPER LİG'DE BU SEZONUN DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe oynadığı 5 derbi maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı.
Trabzonspor oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.
Galatasaray oynadığı 5 derbi maçında 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 6 puan topladı.
Beşiktaş oynadığı 5 derbi maçında galibiyet yüzü görmedi. 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplam 2 puan topladı.
