2026 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya Mı, Arjantin Mi Oldu? Dünya Kupası’nı Kim Kazandı? Şampiyon Belli Oldu Mu?

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde futbol dünyasının gözü kulağı İspanya ve Arjantin arasındaki dev mücadeleye çevrildi. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği şampiyonluk sorusu, turnuvanın en büyük maçıyla yanıt buluyor.

Dünya Kupası'nı Kim Kazandı? Şampiyon Belli Oldu Mu?

Hayır, 2026 Dünya Kupası şampiyonu henüz belli olmadı. İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren dev final maçı şu dakikalarda devam etmektedir. İki ekibin de kupayı müzesine götürmek için sahaya çıktığı bu kritik karşılaşmada skor 0-0 eşitlikle sürmektedir.

Maçta Son Durum ve Şampiyonluk İhtimalleri

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takım da kontrollü bir oyun sergilemektedir. İspanya etkili ataklarla gol arayışını sürdürürken, Arjantin de savunmada geçit vermeyerek kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

2026 Dünya Kupası'nı kazanacak takım, bu heyecan dolu mücadelenin tamamlanmasıyla netlik kazanacak. Eğer karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa, şampiyonu belirlemek için önce uzatma bölümlerine, eşitliğin yine bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecektir.

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte kupayı kaldıran takım, goller ve maç sonucu gibi tüm son dakika gelişmeleri netleşmiş olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi