2026 FIFA Dünya Kupası’na hangi ülkeler katılacak? FIFA Dünya Kupası özlemini bitiren ülkeler hangileri?

2026 FIFA Dünya Kupası’na hangi ülkeler katılacak? FIFA Dünya Kupası özlemini bitiren ülkeler hangileri?
Dünya Kupası hasretini sona erdiren Avrupa ülkeleri belli olurken gözler 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvalarına çevrildi. Peki, hangi ülkeler yıllar sonra FIFA Dünya Kupasına girmeye hak kazandı? Kaç ülke FIFA Dünya Kupasına girmeye hak kazandı? Detaylar haberimizde...

 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım netleşti. Turnuvada Avrupa'dan 16 takım yer alacak. Daha önce 32 takımla düzenlenen organizasyon, ilk kez 48 takımla oynanacak. Peki, FIFA Dünya Kupası özlemini bitiren ülkeler hangileri? Kaç ülke 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvalarına katılmaya hak kazandı? İşte detaylar...

3 ülke yıllar sonra geri dönüyor

Çekya, Bosna Hersek ve İsveç, uzun aranın ardından yeniden FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek takımlar arasına girmeyi başardı. Çekya en son 2006 yılında turnuvada yer alırken, Bosna Hersek 2014'ten sonra iki turnuvayı kaçırdı. İsveç ise 2018'de katıldığı FIFA Dünya Kupası'nın ardından 2022 organizasyonunda yer alamamıştı.

28 Yıllık Özlem Sona Erdi

Norveç, İskoçya ve Avusturya ise 1998'den sonra ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele hakkı elde etti. Bu üç ülke, 28 yıl aradan sonra 2026 turnuvasına katılarak büyük bir özlemi sonlandırdı.

Türkiye 24 Yıl Sonra Sahada

Ay yıldızlı ekip 2002 FIFA Dünya Kupası'nın ardından ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda  yer alacak A.Milli takım 24 yıllık aranın ardından yeniden FIFA Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. 

 

Hnagi takımlar 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak?

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

