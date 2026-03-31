2026 FIFA Dünya Kupası play-off final: Kosova: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza yayı içinde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak sola açıldı. Topu önünde bulan Kenan Yıldız'ın dar açıdan vuruşunda savunmadan sekerek havalanan meşin yuvarlak dışarı çıktı.
24. dakikada sol kanatta Muslija'nın savunma arkasına pasında Asllani'nin son çizgiden içeriye çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.
27. dakikada Arda'dan aldığı pasla topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
29. dakikada Asllani'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan'ın da müdahalesiyle top üst direkten döndü. Kale önüne düşen topu takip eden Vedat Muriqi'nin dengesiz vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Fadil Vokrri
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring
Kosova: Arijanet Muric, Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Veldin Hodza, Rexhbecaj, Florent Muslija, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi
Yedekler: Visar Bekaj, Amir Saipi, Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Krasniqi, Rrahmani, Milot Rashica, Valon Berisha, Emerllahu, Edon Zhegrova, Ermal Krasniqi, Zabergja
Teknik Direktör: Franco Foda
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Sarı kartlar: Hajdari (Kosova), Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)
Kaynak: İHA